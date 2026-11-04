У середу, 4 листопада, детективи НАБУ проводять обшуки у межах операції Карфаген. Йдеться про розслідування діяльності злочинної організації, яка, за версією слідства, забезпечувала безперешкодну роботу шахрайських колцентрів.

Про це повідомили у пресслужбі НАБУ.

Операція Карфаген: НАБУ заявило про викриття нової схеми

НАБУ і САП повідомили про викриття злочинної організації, учасники якої, за даними слідства, налагодили систематичне надання хабарів високопосадовцям правоохоронних органів за прикриття шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів.

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За інформацією антикорупційних органів, до діяльності угруповання могли бути причетні чинні високопосадовці СБУ, Національної поліції, Офісу генерального прокурора та представники кримінального середовища.

Обшуки НАБУ 4 листопада: у кого проводять слідчі дії

За інформацією ЗМІ, 4 листопада детективи НАБУ прийшли з обшуками до начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Антона Кравчука.

Також, за даними джерел видання у правоохоронних органах, слідчі дії проводять у першого заступника начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Сергія Дуки та першого заступника начальника Головного управління цього департаменту Олександра Ковальчука.

Водночас НАБУ заявило, що один із високопосадовців СБУ перешкоджав проведенню обшуку, санкціонованого ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

За повідомленням бюро, посадовець погрожував детективам застосуванням вогнепальної зброї та не допускав їх до місця проведення слідчих дій. Крім того, туди прибули спецпризначенці СБУ.

Джерело Суспільного стверджує, що йдеться про Сергія Дуку. За словами співрозмовника видання, охорона посадовця погрожувала детективам застосуванням зброї, на якій були ввімкнені лазерні цілевказівники.

У НАБУ назвали такі дії неприпустимими та наголосили, що вони перешкоджають виконанню законних процесуальних обов’язків детективів.

Нацполіція та СБУ підтвердили обшуки: деталі

Служба безпеки України підтвердила проведення обшуків у своїх посадовців вранці 4 листопада. Слідчі дії НАБУ і САП проходять у межах низки кримінальних проваджень та ухвал суду.

– Служба безпеки виступає за обʼєктивне та неупереджене розслідування і сприяє процесуальним діям, – наголосили у спецслужбі.

У Національній поліції України також запевнили, що сприяють проведенню слідчих дій НАБУ.

За рішенням керівництва НПУ, поліцейських-фігурантів схеми відсторонили від виконання обов’язків на час службового розслідування.

– Закликаємо утриматися від передчасних висновків та оцінок до завершення всебічного й об’єктивного розслідування, – наголосили в поліції.

Що відомо про операцію Карфаген

Про операцію Карфаген стало відомо 4 вересня, коли НАБУ і САП повідомили про викриття злочинної організації, яка, за версією слідства, заробляла на прикритті шахрайських колцентрів.

Організатором схеми правоохоронці назвали посадовця Офісу генерального прокурора Сергія Кропиву. Загалом викрили п’ятьох учасників угруповання, яких підозрюють у легалізації понад 42 млн грн, отриманих злочинним шляхом.

У межах розслідування обшуки відбулися не лише у підозрюваних, а й у службових приміщеннях та будинку тодішнього генерального прокурора Руслана Кравченка. Під час судових засідань також стало відомо, що Кропива робив ремонт у будинку генпрокурора. Сам Кравченко заперечував причетність до корупційної схеми.

6 вересня суд відправив Кропиву під варту з можливістю внесення застави у 120 млн грн. Наступного дня запобіжний захід обрали і 24-річній Єлизаветі Івахненко, яка проходить у матеріалах НАБУ під псевдонімом Муза. За версією слідства, вона допомагала легалізовувати кошти, а на неї та її родичів оформлювали нерухомість. Суд визначив для неї заставу у 20 млн грн.

На тлі розслідування 8 вересня Руслан Кравченко подав заяву про відставку. Своє рішення він назвав свідомим і пояснив небажанням допустити політизацію посади генерального прокурора.

15 вересня Верховна Рада підтримала звільнення Кравченка, після чого президент підписав відповідний указ. Згодом з’ясувалося, що колишній генпрокурор виїхав за кордон, пояснивши це службовим відрядженням.

9 жовтня стало відомо, що після операції Карфаген із прокуратури звільнили вісьмох працівників. Паралельно перевіряли обставини виїзду Кравченка з України.

30 жовтня ВАКС зменшив застави Кропиві, Музі та ще одному фігуранту справи, залишивши їх під вартою.

А вже 2 листопада Офіс генпрокурора завершив службове розслідування щодо виїзду Кравченка. Перевірка встановила порушення під час оформлення його відрядження.

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