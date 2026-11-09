Загалом протягом минулої доби зафіксовано 140 бойових зіткнень.

Учора авіація противника завдала 84 авіаційних ударів, зокрема скинула 250 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 8690 дронів-камікадзе та здійснили 2331 обстріл населених пунктів і позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 9 листопада 2026

Ситуація в Україні на 9 листопада 2026

На Північно-Слобожанському напрямку загарбники тричі атакували в районах Уланового, Малої Слобідки та Дорошівки.

Зараз дивляться

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили сім атак противника. Окупанти намагалися просунутися в районах Радьківки, Вовчанських Хуторів, Захарівки та Охрімівки.

На Куп’янському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

На Лиманському напрямку наші захисники відбили чотири атаки в районах Шийківки та Лимана.

На Слов’янському напрямку противник активних наступальних дій не проводив.

На Краматорському напрямку наші воїни відбили одну атаку ворога в районі Попасного.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано дев’ять атак. Окупанти вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Новоселівки та Миколайпілля.

На Покровському напрямку наші оборонці зупинили 15 атак. Ворог атакував у районах Сергіївки та Молодецького, а також здійснював штурми у напрямках Вільного, Добропілля та Новофедорівки.

На Олександрівському напрямку загарбники штурмових дій не проводили.

На Гуляйпільському напрямку відбито п’ять атак загарбників у районах Успішного та Тернуватого.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках минулої доби окупанти активних дій не проводили.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати ворога на 9 листопада 2026 року

близько 1 609 380 (+2 980) осіб,

танків — 12 462 (+4),

бойових броньованих машин — 25 683 (+15),

артилерійських систем — 52 112 (+68),

РСЗВ — 2 263 (+6),

засобів ППО — 1 753 (+2),

літаків — 452,

гелікоптерів — 356,

наземних робототехнічних комплексів — 3 109 (+10),

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 602 020 (+1 843),

крилатих ракет — 5 196,

кораблів та катерів — 35,

підводних човнів — 2,

автомобільної техніки та автоцистерн — 172 488 (+638),

спеціальної техніки — 4 889 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 720-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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