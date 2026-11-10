У травні 2023 року Кабінет міністрів України обмежив чисельність співробітників Національної поліції. Про те, які існують законодавчі обмеження та скільки насправді людей служить у поліції, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Скільки поліцейських в Україні: законодавчі обмеження

Згідно з постановою Кабінету міністрів №450, чисельність співробітників Національної поліції України не може перевищувати 141 330 осіб. В тому числі:

працівники центрального апарату – 3 тис. осіб, зокрема держслужбовців – 400 осіб;

співробітники територіальних органів (без поліції охорони) – 138 330 осіб, у тому числі 4 тис. держслужбовців.

Скільки поліцейських в Україні: реальні цифри

У 2026 році в Україні працює близько 100 тисяч поліцейських. Чверть із них — жінки. Крім того, у лавах Національної поліції служить 13,5 тисячі молодих правоохоронців віком до 25 років. Про це під час зустрічі з журналістами 15 січня повідомив ексміністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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За його словами, значна частина поліцейських зараз працює у регіонах, які знаходяться поблизу лінії бойових дій. Йдеться приблизно про 42 тисячі правоохоронців, які виконують свої завдання у прифронтових областях.

Водночас частина з них безпосередньо бере участь у бойових діях. Як зазначив Ігор Клименко, 8 800 поліцейських служать у бойових підрозділах на фронті. Усі вони поїхали туди добровільно та перед відправленням пройшли необхідну військову підготовку.

Міністр пояснив, що правоохоронці, як і мобілізовані військові, проходять навчання на полігонах, де опановують необхідні навички для служби у зоні бойових дій.

Клименко також розповів, що деякі стрілецькі батальйони поліції проходили підготовку за участі інструкторів із підрозділу Азов.

Серед підрозділів, які виконують бойові завдання, є, зокрема, штурмовий підрозділ Лють, а також стрілецькі формування. Загалом у стрілецьких підрозділах служить близько 3,5 тисячі поліцейських.

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