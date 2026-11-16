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Карта бойових дій на 16 листопада 2026 — ситуація на фронтіДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
Загалом від початку цієї доби відбулося 130 бойових зіткнень.
Противник завдав 55 авіаційних ударів, скинув 174 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 5 837 дронів-камікадзе та здійснив 1 824 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.
Карта бойових дій на 16 листопада 2026
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 727-му добу.
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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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