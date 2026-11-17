Президент Фінляндії Александр Стубб закликав європейських лідерів розпочати прямий діалог із російським президентом Володимиром Путіним, не перекладаючи відповідальність за переговори на США.

Про це Стубб заявив в інтерв’ю Financial Times.

Стубб закликав Європу до прямих переговорів із Путіним

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що європейські країни надто довго покладалися на Сполучені Штати в питаннях переговорів із Росією.

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На його думку, європейські лідери мають самостійно спілкуватися з Володимиром Путіним, дотримуючись узгодженої позиції.

— Ми занадто довго передавали європейську взаємодію з Росією на аутсорсинг, і я вважаю це безвідповідальним. Тепер, коли ми маємо рамки, я вважаю, що європейські лідери повинні безпосередньо взаємодіяти з Путіним, доносячи одне й те саме послання та дотримуючись спільних тез, — сказав Стубб.

Водночас фінський президент відзначив роботу американських переговорників, які сприяли відновленню контактів між Москвою та Києвом і підтримали участь Європи в майбутніх переговорах.

Сам Стубб минулого місяця провів телефонну розмову з Путіним.

Президент Фінляндії порівняв нинішню ситуацію з двома історичними моделями — Ялтинськими домовленостями 1945 року та Гельсінськими угодами 1975 року.

За його словами, перша модель пов’язана з поділом Європи на сфери впливу, тоді як друга ґрунтується на повазі до державного суверенітету, територіальної цілісності та прав людини.

Відповідаючи на запитання, до якої моделі нині схиляються США, Стубб висловив сподівання, що Вашингтон не обере підхід, пов’язаний із Ялтинськими домовленостями.

— Ми не знаємо, на який бік схиляться США зараз. Імовірно, зараз вони більше схиляються до Ялтинського табору, але в майбутньому можуть схилитися більше до Гельсінського, — зазначив він.

Попри це, фінський президент наголосив на необхідності продовжувати дипломатичний діалог.

— Ми маємо розуміти, що Росія не виграла цю війну. І, чесно кажучи, вона її й не виграє, — заявив Стубб.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Україна має своє місце в НАТО, а її підтримка безпосередньо пов’язана з безпекою всієї Європи.

За його словами, останні контакти з американськими спецпосланцями свідчать про те, що Володимир Путін не зацікавлений у мирних переговорах.

Макрон наголосив, що Європа повинна продовжувати підтримку України та брати повноцінну участь у досягненні справедливого й тривалого миру.

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