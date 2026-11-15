Лише протягом цього тижня російські війська застосували проти України понад 2,3 тис. ударних дронів, 1590 авіаційних бомб та 15 ракет різних типів. Перехопленню російських реактивних Shahed заважають обмеження швидкості роботи терміналів Starshield.

Про наслідки російських атак на енергетику та залізницю в низці регіонів розповів президент України Володимир Зеленський.

Атаки РФ на Україну протягом тижня

За словами Зеленського, вночі та вранці російські окупанти атакували об’єкти енергетичної інфраструктури в п’яти областях, зокрема, Запорізькій, Сумській, Одеській, Житомирській та Кіровоградській.

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Крім того, під ворожим вогнем опинилася залізнична інфраструктура у Дніпропетровській, Харківській і Запорізькій областях. Також Росія завдала ударів по Донецькій і Київській областях. За наявними даними, внаслідок цих атак постраждали 16 людей.

Президент зазначив, що російські війська прицільно б’ють по підстанціях дронами типу Shahed. За його словами, значна частина цих ударів досягає цілей через те, що вздовж лінії фронту та на тимчасово окупованих територіях досі діють обмеження на швидкість роботи терміналів Starshield.

Через це українські дрони-перехоплювачі втрачають зв’язок з операторами, щойно досягають швидкості 161 км/год (100 миль/год), тому фізично не можуть наздогнати російські реактивні Shahed.

— Розраховуємо, що ці обмеження будуть зняті. Від цього напряму залежить захист життів та української енергетики перед зимою. Є доручення у команд МЗС, Міноборони, Офісу президента працювати з американською стороною та SpaceX максимально тісно. Важливо бути на правильній стороні історії. Потрібно допомагати Україні. Дякую всім, хто підтримує наш захист, — наголосив Зеленський.

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