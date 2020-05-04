Національний банк України встановив офіційний курс долара на рівні 26,9592 (26,97 грн – 30.04), що майже на 3 копійки нижче, ніж у попередній банківський день.

Водночас час євро здорожчав – 29,2939 грн (29,24 грн – 30.04), що на 5 копійок більше.

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Курс валют в Україні від НБУ на 4.05:

1 долар США – 26,9592 грн;

1 євро – 29,2939 грн;

1 польський злотий – 6,46.

Нагадаємо, з початку квітня НБУ викупив на міжбанку близько $600 млн. Це стало можливим завдяки стабілізації курсу.