В Україні продовжує дешевшати валюта. Станом на 19 травня НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 26,57 грн за $1.
Таким чином він подешевшав на шість копійок порівняно з попереднім банківським днем.
А ось євро подорожчав. 19 травня €1 коштуватиме 28,79 грн. У порівнянні з 18 травня, його вартість збільшилася на три копійки.
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Курс валют в Україні від НБУ на 19 травня 2020:
- $1 – 26,57 грн;
- €1 – 28,79 грн;
- 1 польський злотий – 6,31 грн.
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