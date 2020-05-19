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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Долар продовжує дешевшати: курс валют на 19 травня

В Україні продовжує дешевшати валюта. Станом на 19 травня НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 26,57 грн за $1.

Таким чином він подешевшав на шість копійок порівняно з попереднім банківським днем.

А ось євро подорожчав. 19 травня €1 коштуватиме 28,79 грн. У порівнянні з 18 травня, його вартість збільшилася на три копійки.

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Курс валют в Україні від НБУ на 19 травня 2020:

  • $1 – 26,57 грн;
  • €1 – 28,79 грн;
  • 1 польський злотий – 6,31 грн.

Нагадаємо, Україна очікує транш від МВФ. Факти ICTV писали на що витратять ці гроші.

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