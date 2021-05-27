У Києві вперше продадуть квартиру на NFT-аукціоні. Житло розташоване у Святошинському районі міста. У 2017 році його придбали за допомогою технології блокчейн.

Аукціон призначено на 8 червня 2021 року, захід триватиме 24 години. Стартова ціна лота – $20 тис. у цифровий валюті.

Після заходу новий власник квартири підпише документи, які за допомогою NFT-токена передадуть йому право власності.

Він отримає його лише після виграшу на аукціоні та оплаті вартості у криптовалюті.

У 2017 році для купівлі квартири використали криптовалюту Etherеum, її придбали за $60 тис.

Що таке NFT-токени

З лютого 2021 року на планеті популярності набирають NFT-токени.

NFT (Non Fungible Token) – своєрідний сертифікат на володіння якоюсь цифровою цінністю, щось на зразок нового виду криптовалюти. Токени використовуються в технології блокчейн, на якій і ґрунтується криптовалюта, зокрема біткоїни.

Цінністю у випадку з NFT може виступати будь-який цифровий контент: картинка, файл, трек, пост у соцмережі. Детальніше про NFT-токени читайте на Фактах ICTV.

Джерело: TechCrunch

Фото: Propy