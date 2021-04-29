Львів лідирує в списку великих українських міст за рівнем середньої зарплати за місяць. Вона становить 31 655 тис. грн.

Це на 824 грн більше, ніж у Києві (30,831 тис. грн). При цьому 31% роботодавців готові платити навіть більше – від 43,5 тис. грн, свідчить дослідження середньої зарплати в п’яти найбільших містах України, проведене кадровим порталом grc.ua.

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Так, в Києві більше можливостей знайти роботу. Чверть всіх актуальних вакансій на кадровому порталі пропонують роботу саме в столиці та найближчих містах-супутниках. Водночас у Києві найбільша конкуренція серед претендентів на роботу (26% всіх актуальних резюме).

Друге місто за кількістю вакансій (4,6%) і резюме (3,4%) – Харків. Середня зарплата жителів міста становить 25 362 тис. грн.

У Дніпрі 4,2% вакансій і 2,3% резюме від усіх актуальних на кадровому порталі. Середня зарплата в місті – 19 393 тис. грн.

Середня зарплата в Одесі – 22 159 тис. грн. Загальна кількість одеських вакансій – 2,3%, резюме – 2,3%.

Середня зарплата в Україні

Згідно з даними Державної служби статистики, середня заробітна плата в Україні у 2021 році зросла до 14 179 грн. Це у 2,8 раза вище мінімальної.

Порівняно з минулим роком зростання становило 15,6%.