Харківський Електроважмаш затвердили постачальником генераторів Енергоатому

Харківський завод Електроважмаш за результатами відповідної оцінки затверджений постачальником гідрогенераторів, гідрогенераторів-двигунів, турбогенераторів та іншого обладнання для НАЕК Енергоатом, а також зможе проводити їхній ремонт та модернізацію.

Про це повідомили на Електроважмаші.

ДП НАЕК Енергоатом за результатами проведеної оцінки затвердив ДП Завод Електроважмаш постачальником компанії до травня 2026 року. Таким чином підприємство отримує право на виготовлення та поставку продукції, виконання робіт для замовника за умови його вибору в установленому порядку, – йдеться у повідомленні.

Зокрема, рішення поширюється на:

виготовлення та постачання гідрогенераторів, гідрогенераторів-двигунів, турбогенераторів для АЕС та запасних частин до них;

модернізацію та ремонт гідрогенераторів, гідрогенераторів-двигунів, турбогенераторів для АЕС;

ремонт електродвигунів напругою 6 кВ і вище;

обстеження технічного стану турбогенераторів, гідрогенераторів, гідрогенераторів-двигунів, електричних двигунів напругою 6 кВ і вище;

випробування, розробку документації на ремонт і продовження термінів експлуатації;

спеціальний технічний нагляд (шефмонтаж) під час проведення ремонтів турбогенераторів, гідрогенераторів, гідрогенераторів-двигунів.

На ЕВМ зазначили, що на електростанціях Енергоатому експлуатується 15 атомних енергоблоків, які забезпечують 55% потреб України в електроенергії.

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Раніше повідомлялося, що Електроважмаш уклав меморандум про участь в оновленні електростанцій Іраку за програмою США. Сума замовлень може скласти понад $50 млн. Підприємство також нарощує обсяг контрактів на внутрішньому ринку.

Крім цього, Електроважмаш отримав сертифікацію для участі в програмі оновлення електротягового обладнання локомотивів Укрзалізниці.

Електроважмаш спеціалізується на розробці та виробництві потужних гідрогенераторів, гідрогенераторів-двигунів, турбогенераторів для теплових і атомних електростанцій, електродвигунів.

Окрім України, продукція Електроважмашу користується попитом у країнах СНД, ЄС і далекого зарубіжжя.

Електроважмаш за день виплатив заборгованість

Керівництво ДП Електроважмаш погасило всі заборгованості із заробітної плати. Спільно з Фондом державного майна України менеджменту підприємства вдалося залучити 40 млн грн коштів всупереч мільярдним боргам перед постачальниками та дефолтними кредитами, які виникли при попередньому менеджменті.

Фото: Електроважмаш