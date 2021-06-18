У мережі показали вражаючі фото будівництва сучасного дитячого садка, який зводять із нуля в м. Рівне у рамках програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво.

Фото поділився Юрій Голик на своїй сторінці в Facebook.

Садочок будують у формі бджолиних стільників. Він зможе прийняти 220 вихованців.

У мережі показали Велике будівництво унікального садочка у Рівному за програмою Зеленського / 2 фотографии

– Ось ще один такий садочок, який будується зараз і буде відкритий цього року. Завжди говорив, що давно час закінчувати з будівництвом типових сірих казематів у вигляді садків, придатних швидше до гри в Quake і Doom, а не для перебування у них дітей, – написав Голик.

Юрій Голик зазначив, що перші і поки що єдині в країні садочки сучасної архітектури були побудовані в Дніпропетровській області.

– Наприклад, садочки на 115 місць в формі стільників у Підгородньому, Романковому та Іларіоновому, – додав він.

Нагадаємо, заступник голови Офісу президента, координатор програми Велике будівництво Кирило Тимошенко повідомив, у 2021 році планують побудувати та реконструювати 95 шкіл, 70 дитсадків, 80 стадіонів, 29 басейнів та 177 приймальних відділень лікарень.