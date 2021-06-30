НБУ дозволив банкам продавати іноземну валюту у готівці за безготівкові гривні

Українським банкам дозволили продавати іноземні валюти у готівці за безготівкові гроші у гривні. Відповідне рішення ухвалив Національний банк України. Воно набуває чинності 30 червня.

Продавати іноземні валюти можна буде у касах фінансових установ, їх відокремлених підрозділах та пунктах обміну. Банки також зможуть реалізовувати банківські метали за безготівкові кошти у гривні фізичним особам і банківські метали у вигляді монет – юридичним особам.

НБУ також покращив інвестиційні можливості громадян за кордоном. Тепер під час здійснення інвестицій закордоном фізособа зможе користуватися послугами торговця, який діятиме як брокер. Кошти з рахунку громадянина будуть переказуватися на його рахунок.

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