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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Людмила Богданова |

НБУ дозволив банкам продавати іноземну валюту у готівці за безготівкові гривні

курс долара

Українським банкам дозволили продавати іноземні валюти у готівці за безготівкові гроші у гривні. Відповідне рішення ухвалив Національний банк України. Воно набуває чинності 30 червня.

Продавати іноземні валюти можна буде у касах фінансових установ, їх відокремлених підрозділах та пунктах обміну. Банки також зможуть реалізовувати банківські метали за безготівкові кошти у гривні фізичним особам і банківські метали у вигляді монет – юридичним особам.

НБУ також покращив інвестиційні можливості громадян за кордоном. Тепер під час здійснення інвестицій закордоном фізособа зможе користуватися послугами торговця, який діятиме як брокер. Кошти з рахунку громадянина будуть переказуватися на його рахунок.

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Джерело: НБУ

Фото: НБУ

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