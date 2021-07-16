Національний банк назвав кількість готівки у гаманцях українців

Станом на 1 липня 2021 року в обігу в Україні перебувало близько 585,2 млрд грн. Серед них 2,9 млрд банкнот на загальну суму 581 млрд грн та 13,7 млрд штук монет (без врахування пам’ятних та інвестиційних) – на 3,9 млрд грн.

За даними Національного банку України, це на 26,7 млрд грн, або на 4,8% більше, ніж на початку 2021 року (станом на 1 січня – 558,5 млрд грн).

НБУ зазначив, що під час пандемії коронавірусу кількість готівки в обігу зросла в Україні та світі. Наразі темпи її зростання поступово зменшуються.

На думку НБУ, надалі попит на готівку зменшуватиметься, зокрема, через стабілізацію ситуації з Covid-19 та карантинними обмеженнями. Отже, на одного українця припадало 71 банкнота та 156 монет (станом на 1 січня – 72 банкнота та 149 монет).

Наразі найбільше всього в обігу перебуває банкнот номіналом 200 грн (24% від загальної кількості) та монет номіналом 10 копійок (29%). Найменше – банкнот номіналом 1 000 грн (73 млн штук, або 2,5%) та монет номіналом 10 грн (48,2 млн штук, або 0,4%).

Також в обігу залишається 452,1 млн монет номіналом 1 грн (золотистого кольору). У НБУ наголосили, що поступово виводитимуть їх із загального користування. Тобто ці монети не повертатимуть, якщо вони потраплятимуть у банки.