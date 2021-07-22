Корупція в судах і пандемія: Держдеп США оцінив інвестклімат в Україні

Державний департамент США проаналізував і надав експертну оцінку інвестиційному клімату в Україні.

Попри значний потенціал, закордонні інвестиції в Україні лишаються низькими.

Окремо у звіті зазначається, що Україна залишається другим за обсягами світовим експортером зерна.

– Україна тривалий час має підготовлену робочу силу у сфері послуг у сфері інформаційних технологій та досліджень та розробки програмного забезпечення, – йдеться у документі.

У звіті Держдепу Україна характеризується як країна, яка “пропонує значний споживчий ринок, високоосвічену робочу силу, яка доступна за конкурентними цінами, та багаті природні ресурси”.

У 2020 році Україна зазнала відтоку інвестицій: серед причин експерти виокремили корупцію в судах та вплив пандемії коронавірусу.

Держдеп оцінив інвестклімат у понад 170 країнах світу: усі вони потенційно цікавлять американські компанії.