Курс гривні: як змінився за часи незалежності України і чого очікувати у найближчі роки

Зовсім скоро Україна святкуватиме 30-ту річницю Незалежності. За три десятиліття наша держава пройшла непростий шлях і зіткнулася з чималою кількістю викликів.

Одним з таких викликів стала поява національної валюти – гривні – та її значна девальвація з плином часу.

Та нині, навіть попри значне зниження курсу, гривня залишається досить стабільною і передбачуваною валютою.

Факти ICTV розповідають, як змінилася гривня, та чого від неї очікують у майбутньому.

Початок шляху

Почалося все із грошової реформи на шостому році незалежності України. Через день після відзначення п’ятої річниці незалежності другий президент України Леонід Кучма підписав указ Про грошову реформу.

До того часу в Україні використовували лише купоно-карбованці, які незабаром після проголошення незалежності нашої держави стали називати українськими карбованцями.

Вся реформа тривала протягом 2-16 вересня 1996 року. З першого дня у обіг ввели перші гривні та монети, щоб замінити ними карбованці. По завершенні двотижневого періоду реформи українці могли розплачуватися лише новою валютою.

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На думку керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, грошова реформа і, як наслідок, запровадження гривні стали ще одним важливим кроком з формування державності.

– Ознакою будь-якої держави є можливість справляти податки і грошова одиниця… Ми отримали тверду національну валюту, підвищили свої позиції у міжнародних рейтингах, ми фактично стримали і взяли під контроль інфляцію, – нагадує Мусієнко.

Що цікаво, назву для національної валюти обирали не просто так. Вона походить від слова гривна, яке означало як назву стародавньої прикраси, яку носили на шиї, так і назву монети, що колись була поширена на території сучасної України.

Запровадження гривні стало поштовхом для України та її громадян. Наша держава отримала іще один символ у вигляді власної валюти, та зробила іще один крок у пошуках власної ідентичності.

Грошова реформа також допомогла зупинити гіперінфляцію та розвинути банківську систему.

– До впровадження гривні в Україні була шалена інфляція, у нас був великий дефіцит певних товарів. Фактично нерозвинена банківська система. Тобто ми у фінансовому та економічному плані надзвичайно відставали, – пояснює Мусієнко.

Крім того, на початку свого шляху гривня мала непогану конкуренцію до долара. На момент випуску її курс до валюти Сполучених Штатів становив 1,76.

Однак невдовзі національній валюті України довелося зіткнутися із низкою викликів, які безпосередньо вплинули на фінансовий стан кожного українця.

Значні стрибки

Кілька років гривня тримала досить стабільний курс і впала лише до 1,9 грн за долар на початку 1998 року. Тобто відбувалася досить помірна девальвація (зниження курсу валюти), яка не мала б завдати значної шкоди державі та населенню.

Однак у другій половині 1998 року на українську валюту чекав перший значний стрибок. Вже у серпні її курс до долара почав стрімко падати, що було пов’язано зі світовою кризою, наслідки якої іще у 1997 році відчули країни Азії.

На початку 2000 року стрімку девальвацію вдалося зупинити. Гривня закріпилася на рівні 5,4 за долар, і трималася на ньому близько восьми років із незначними коливаннями.

У 2008 році світ спіткала глобальна фінансова криза, яка розпочалася з банкрутства кількох великих фінансових установ Сполучених Штатів.

Невдовзі її наслідки відчули на собі всі країни світу. Дійшло навіть до того, що збанкрутували деякі банки Європи.

В Україні одним із найвідчутніших наслідків стало падіння курсу гривні до нового “дна”. Цього разу гранична ціна української валюти встановилася на рівні 7,9-8,0 грн за долар.

Однак саме ці періоди спричинили проблеми для людей, які брали кредити. Вони стали таким собі кредитним бумом серед населення, зокрема для валютних позик.

На ці часи припадає чи не найбільша кількість довгострокових кредитів у валюті. Економіст Олексій Кущ називає просту причину такого явища – дуже низька відсоткова ставка для валютних позик.

– Відсоткові ставки за кредитом в гривні завжди були високими, відповідно люди не хотіли переплачувати. Зараз ситуація трохи покращилася, але для фізичних осіб серйозного скорочення немає. Якщо піти брати споживчий кредит в банк, то його дадуть під 35-40% річних. При умовній інфляції в 5% це катастрофічний показник, – каже він.

Та сьогодні економіст не очікує на повторення подібної ситуації. Все через те, що люди більш обачно ставляться до кредитів: не беруть на тривалий термін, а якщо й беруть, то у гривнях.

Тобто навряд чи нас чекає повторення ситуації 2000-2010-х років. Навіть попри те, що в нашій системі кредитування є чимало проблем.

Остання криза спіткала українську валюту після Революції Гідності та втечі четвертого президента України Віктора Януковича, який вивіз з країни понад $100 млрд. Саме про таку суму у 2014 році говорив виконувач обов’язків генерального прокурора Олег Махніцький.

Звичайно, ситуація в країні вплинула і на гривню, яка швидко почала падати. Вже на початку 2015 року її курс до долара сягнув 16, а в лютому того ж року Нацбанк скасував політику фіксованого курсу нацвалюти.

Це означало, що курс гривні тепер формувався на ринку міжбанку. Однак невдовзі після ухвалення цього рішення курс гривні до долара сягнув історичного мінімуму – 30 грн за долар.

Втім, українська валюта дуже швидко зміцнилася – до 21 грн за долар на початку червня. На початку 2016 року вона знову підскочила до 26 грн за долар і, можна сказати, що закріпилася.

Так, протягом наступних років вона коливалася у діапазоні 28,5-24 грн за долар, та це – нормальна ситуація для багатьох валют.

Стабілізація та майбутнє

Гривня досить непогано пройшла кризовий період, який розпочався через пандемію коронавірусної хвороби Covid-19, а протягом 2021 року спостерігається її зміцнення та стабілізація.

Нині за один долар просять 27,2 грн. Однак експерти радять досить обережно ставитися до нинішньої тенденції.

– У вересні у нас заплановані найбільші в цьому році виплати за зовнішнім боргом. Держава чекає відновлення співпраці з МВФ, але останні події у Нацбанку і з нерезидентами, а також політичні зміни свідчать про те, що МВФ зберігатиме паузу в наших відносинах. В результаті єдиним позитивним фактором залишаються високі сировинні ціни. Але йому протистоїть пасивність нерезидентів, високі енергетичні ціни, – пояснив Фактам ICTV фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

За його словами, до кінця року курс гривні до долара може сягнути позначки 28-29, що і вказується у багатьох звітах. Однак ще потрібно буде подивитися на кроки нерезедентів та реакцію Міжнародного валютного фонду на звільнення низки важливих працівників з НБУ.

Кущ вважає, що до кінця літа зберігатиметься тенденція до стабілізації гривні. Процеси, які можуть призвести до девальвації національної валюти можуть активізуватися лише восени. Та навіть за такого сценарію, економіст очікує на курс до долара в проміжку 28-29 грн.

Експерти не беруться прогнозувати курс валют в Україні в наступні 30 років. Ніхто не очікував трьох світових криз та однієї національної за 30 років незалежності.

Тому будувати довгострокові прогнози ніхто нині не береться.

– Я схиляюся до того, що довгострокові прогнози в Україні зробити неможливо. У зв’язку з тим, що наша країна не входить в розвинені, стабільні ринки… Все залежатиме від політичних, економічних факторів, ситуації на світових ринках, – вважає Шевчишин.

Кущ називає спроби спрогнозувати курс гривні навіть на 2022-й рік “ворожінням на кавовій гущі”.

За його словами, за найбільш негативного сценарію, Україна може увійти у 2022 рік з курсом гривні до долара близько 30.

– Якщо спрацює максимальна кількість негативних факторів, то я прогнозую девальвацію гривні до 28-30 грн за долар. Це може бути різке посилення відтоку спекулятивного капіталу з українського ринку, різке збільшення попиту на валюту, пов’язане, наприклад із зростанням енергетичного імпорту… Але цей прогноз не зачіпає фактор “чорних лебедів”. Перший фактор – політична турбулентність в країні, другий – ситуація на світових ринках, пов’язана з черговою хвилею пандемії. Якщо станеться обвал на нашу експортну сировину, тоді і 30 (грн за долар, – Ред.) не буде межею. Але поки що передумов для цього немає, – пояснює Кущ.

У Кабміні все ж спробували зробити прогноз курсу на недалеке майбутнє. У Міністерстві фінансів вважають, що до 2024 року, він не перетне позначку у 30 грн.

Середній курс прогнозують:

28,6 грн – 2022 рік;

28,8 грн – 2023 рік;

29,2 грн – 2024 рік.

Трансформація гривні

Курс – не єдине, що змінилося в українській національній валюті за часи незалежності. Її банкноти та монети також змінювалися з плином часу.

Перші українські банкноти надрукували у 1992 році. Тоді вони були лише номіналом 1, 2, 5, 10 та 20 грн, але саме вони стали прообразом для наступників, які ввели в обіг під час грошової реформи.

30 грн/$ – не межа: як росла гривня і чому довгостроковий прогноз неможливий / 10 фотографий

Доторкнутися до “сучасної” української валюти громадяни змогли лише 2 вересня 1996 року, коли розпочалася грошова реформа.

До п’яти оновлених купюр також додалися 50 і 100 грн.

А згодом в Україні ухвалили рішення про випуск купюри у 200 грн, яка потрапила в обіг 22 серпня 2001 року. На ній була зображена Леся Українка і Замок Любарта в Луцьку. Купюра знадобилася, щоб полегшити розрахунок у зв’язку з інфляцією.

30 грн/$ – не межа: як росла гривня і чому довгостроковий прогноз неможливий / 16 фотографий

Третє покоління банкнот прожило найдовше. Його перші банкноти стали доступні у 2004 році, проте перехід всіх номіналів тривав аж до 2007 року.

З’явилася в Україні й купюра номіналом 500 грн, хоча на той час значної необхідності у ній не вбачали. На ній зображений Григорій Сковорода та Києво-Могилянська академія.

30 грн/$ – не межа: як росла гривня і чому довгостроковий прогноз неможливий / 18 фотографий

Наступне значне оновлення “модельного ряду” гривні відбулося у 2018 році. Тоді ж презентували нові монети номіналом 1, 2, 5 та 10 грн, які прийшли на заміну паперовим банкнотам. Нині ж залишилися паперовими 20, 50, 100, 200 та 500 грн.

А в жовтні 2019 року до них додалася й купюра у 1000 грн, яка покликана спростити розрахунки паперовими грошима. Зображено на ній Володимира Вернадського та будівлю Президії НАН України.

30 грн/$ – не межа: як росла гривня і чому довгостроковий прогноз неможливий / 12 фотографий

Щоб українська національна валюта завжди відповідала сучасній “моді”, її вигляд змінювали вже тричі та вона й досі залишається важливим символом нашої держави.

За роки існування у незалежній Україні гривня пройшла довгий шлях. Її курс до долара зріс більш, ніж в 15 разів.

В найближчому майбутньому ми можемо знову побачити долар по 30 грн, але нині ніхто не знає, чи закріпиться національна валюта на цьому показнику. Зрозуміло лише, що гривню та Україну чекає ще довгий шлях.