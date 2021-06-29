З 1 липня українці старше 75 років не отримають заплановану доплату до пенсії у розмірі 400 грн. Її перенесли на жовтень.

Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна, зазначивши, що така ситуація склалася через брак грошового ресурсу.

– Ми перенесли доплату через брак ресурсу. Нашим головним завданням було зробити індексацію пенсій з березня. Тобто ресурс так був порахований, що ми перенесли на 1 жовтня програму доплат для категорії 75+. Але 400 грн отримають всі, хто мав. Крім того, ці кошти пенсіонери отримуватимуть щомісяця, – пояснила вона.

Також, за словами міністра, у 2022 році пенсіонерам віком від 80 років щомісяця доплачуватимуть по 500 грн.

До кінця 2021 року українцям тричі проіндексують пенсії. Зокрема, з липня доплату у розмірі 100 грн отримають громадяни, пенсію яким призначили у 2018-2020 роках і не перераховували у поточному в зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму або мінімальної зарплати.

А наступні підвищення виплат заплановані на жовтень і грудень.