Зарплата, навички та навчання: робота фахівця з альтернативної енергетики

Альтернативна енергетика давно використовується у всьому світі. З кожним роком вона набуває все більшої популярності й у нашій країні.

Насамперед це пов’язано з її екологічністю. Тут ідеться про вітрогенератори, сонячні панелі, геліосистеми та їх поєднання, як найоптимальніші варіанти на сьогодні.

Наразі динаміка запровадження нових потужностей відновлюваної енергетики в Україні з року в рік залишається позитивною і у 2025 році зросте в середньому ще на 13%.

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Розвиток альтернативної енергетики дає можливість бути абсолютно незалежними від ліній електропередач та місця розташування. Це чудова перспектива для людей, які хочуть облаштувати своє житло у віддаленій місцевості або там, де відсутня електромережа.

Потужності альтернативної енергетики зростають і стають доволі вигідним способом заощадити, хоча перехід потребує чималих вкладень, а також послуг фахових спеціалістів, про роботу яких і йтиметься далі.

Фахівець з систем альтернативної енергетики – нова затребувана професія на ринку праці.

Ці спеціалісти займаються монтажем, гарантійним та сервісним обслуговуванням фотоелектричних та опалювальних систем, сонячних панелей, вітрогенераторів та інших систем альтернативної енергетики. Тобто займаються роботою під ключ.

Працюють такі спеціалісти на енергоустановках з відновлюваними джерелами енергії, теплових електростанціях, в установах, які займаються екологією та енергозбереженням.

А також в системах тепло- та електропостачання, промислових, сільськогосподарських та комунально-побутових підприємствах, науково-дослідних та проектно-конструкторських закладах енергетичного напряму.

Пропозицій щодо роботи на кадрових порталах ще не так багато, проте розмір середньої заробітної плати не може не радувати.

Для новачків це близько 18 тис. грн на місяць, а для спеціалістів із досвідом – 25 тис. грн і більше. Що важливо, працівників цієї сфери радо запрошують на роботу до інших країн, де заробітки зростають у кілька разів.

Що ж має вміти фахівець з систем альтернативної енергетики?

Насамперед – проектувати, конструювати, впроваджувати у виробництво, споруджувати та експлуатувати енергетичні установки, що використовують відновлювані джерела енергії для енергопостачання промислових, комунальних і побутових, сільськогосподарських об’єктів та власні будинки чи споруди.

Окрім того, люди цієї професії мають володіти навичками:

виконання науково-дослідних робіт зі створення нових типів тепло- та електрогенеруючого обладнання, що використовують альтернативні джерела енергії;

технічної та технологічної підготовки для роботи як на енергоустановках, що використовують відновлювані джерела енергії, так і на традиційних електроенергетичних об’єктах;

користування сучасними інформаційними технологіями для управління енергооб’єктами;

менеджменту, маркетингу та аудиту електроенергетичних об’єктів та енергоустановок на основі відновлюваних та традиційних джерел енергії.

Люди цієї професії мають володіти такими м’якими навичками як комунікабельність, вміння вести діалог, контроль якості, мати добре розвинені м‘язові відчуття, точний окомір, просторову уяву, навички креслення і малювання.

Це основний перелік навичок фахівця з систем альтернативної енергії, що з часом можуть набути змін у зв’язку з розвитком цієї галузі.

Наразі спеціальну освіту за цією професією можна отримати на кафедрі відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) Факультету електроенергетики та автоматики, Національного технічного університету України Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського та в деяких інших професійно-технічних закладах освіти.

Ба більше, отримати навички фахівця з систем альтернативної енергетики можна, закінчивши навчальні курси. Проте фахівці з дипломом та всебічною підготовкою мають великі можливості для працевлаштування в усіх підрозділах енергетики.