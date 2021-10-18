Курс валют НБУ на 18 жовтня 2021 в Україні

Після тривалих вихідних курс долара станом на 18 жовтня не змінився. А от євро незначно, але все ж зріс у ціні.

Так, ціна за $1 сьогодні становить 26,24 грн, як і було у середу, 13 жовтня.

Євро здорожчав лише на 2 копійки – з 30,42 грн/1€ до 30,44 грн/1€. Водночас вартість російського рубля і польського злотого залишилася майже на тому самому рівні, що і була 13 жовтня.

Курс валют в Україні від НБУ на 18.10:

$1 – 26,34 грн;

€1 – 30,44 грн;

1 польський злотий – 6,65 грн;

10 російських рублів – 3,66 грн.

Курс валют в Україні у жовтні

Економісти прогнозують, що у жовтні девальвація гривні неминуча. Все через те, що нарощування боргів підвищує ризики дефолту, макроекономічні проблеми не вирішуються, а лише відтерміновуються, що загрожує масштабною економічною кризою.

Крім того, девальвації гривні сприятиме погіршення економічної ситуації в Україні. Оскільки вже зараз спостерігається зростання заборгованості за виплатами зарплат та інших платежів, є проблеми з виплатою субсидій. Ціни на газ та вугілля продовжують зростати.

Яким буде курс долара в Україні у жовтні 2021 – читайте у нашому матеріалі.