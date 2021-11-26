26 листопада Національний банк України підвищив курс євро й долара до гривні.

У п’ятницю долар здорожчав ще на 10 копійок та перетнув позначку 27 грн. Тепер американська валюта коштує 27,03 грн/1$.

Слід відзначити, що майже за тиждень вартість американської валюти поступово зросла на 58 копійок. Ще минулої п’ятниці, 19 листопада, долар коштував 26,44 грн.

Євро 26 листопада здорожчало майже на 17 копійок – до 30,34 грн/1€.

Польський злотий зріс майже п’ять копійок – 6,5 грн. Російський рубль – майже на дві – 3,62 грн.

Курс валют в Україні від НБУ на 26.11:

$1 – 27,03 грн;

€1 – 30,34 грн;

1 польський злотий – 6,5 грн;

10 російських рублів – 3,62 грн.

24 листопада Міжнародний валютний фонд оприлюднив новий меморандум з Україною за програмою stand-by.

У документі, який уклала Україна з МВФ, наголошується, зокрема, що для запровадження обов’язкової накопичувальної пенсії необхідно зберегти перший рівень солідарної системи (тобто той, що існує зараз).

У меморандумі акцентують увагу на тому, що накопичувальний другий рівень слід запроваджувати лише за наявності відповідних попередніх умов.

Днями імовірний старт накопичувальної пенсійної системи в Україні в 2023-2024 роках анонсував голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев.