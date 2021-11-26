26 ноября Национальный банк Украины повысил курс евро и доллара к гривне.

В пятницу доллар подорожал еще на 10 копеек и пересек отметку в 27 грн. Теперь американская валюта стоит 27,03 грн/1$.

Следует отметить, что почти за неделю стоимость американской валюты постепенно выросла на 58 копеек. Еще в прошлую пятницу, 19 ноября, доллар стоил 26,44 грн.

Евро 26 ноября подорожало почти на 17 копеек – до 30,34 грн/1€.

Польский злотый вырос почти на пять копеек – 6,5 грн. Российский рубль – почти на две – 3,62 грн.

Курс валют в Украине от НБУ на 26.11:

$1 – 27,03 грн;

€1 – 30,34 грн;

1 польский злотый – 6,5 грн;

10 российских рублей – 3,62 грн.

24 ноября Международный валютный фонд обнародовал новый меморандум с Украиной по программе stand-by.

В документе, который заключила Украина с МВФ, отмечается, в частности, что для введения обязательной накопительной пенсии необходимо сохранить первый уровень солидарной системы (то есть тот, что существует сейчас).

В меморандуме акцентируют внимание на том, что накопительный второй уровень следует вводить только при наличии соответствующих предварительных условий.

На днях вероятный старт накопительной пенсионной системы в Украине в 2023-2024 годах анонсировал глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.