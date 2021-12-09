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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

У Нацбанку прогнозують інфляцію за підсумками 2021 року близько 10%

Марта Бондаренко редакторка стрічки
нацбанк

У Національному банку України (НБУ) прогнозують інфляцію на кінець 2021 року близько 10%.

– У жовтні зростання споживчих цін пригальмувало до 10,9% у річному вимірі, – йдеться у повідомленні НБУ.

За оцінками регулятора, у листопаді інфляція сповільнювалася.

Серед причин в НБУ називають: кращі врожаї, рішення щодо тарифів на житлово-комунальні послуги та попередні рішення щодо монетарної політики.

– Інфляція знижується повільно внаслідок низки чинників. Так, посилюється тиск на ціни все ширшого переліку товарів та послуг споживчого набору через подорожчання продовольчих товарів та енергоносіїв. Також інфляцію підживлює збільшення витрат бізнесу на логістику та оплату праці, – зазначають у Нацбанку.

В НБУ підкреслюють, що внутрішній споживчий попит залишається стійким, через що траєкторія інфляції залишається вищою, ніж передбачалося у жовтні.

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За словами заступника голови Національного банку Сергія Ніколайчука, на вартості українських активів позначається і геополітична напруга довкола нашої держави.

Ріст глобальної інфляції спонукає центробанки світу до посилення монетарної політики, а це знижує інтерес інвесторів до активів країн із ринками, що розвиваються, зокрема й України.

Нагадаємо, що 2 грудня Верховна Рада у другому читанні ухвалили державний бюджет України на 2022 рік. У владі говорять про рекордні показники, проте не всі ними задоволені. За словами експертів, держбюджет складений із досить низьким дефіцитом, а це не стимулює відновлення економіки.

Інфляцію на 2022 рік заклали на рівні 6,2%, але, як показує практика, прогнози рідко здійснюються. Наприклад, у держбюджеті-2021 інфляцію передбачали на рівні 7,3%, а звіт НБУ за жовтень показав, що наприкінці 2021-го вона становитиме 9,6%.

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Джерело: НБУ

Фото: НБУ

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