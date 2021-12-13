Українці віком 60+ років з січня 2022 року зможуть витратити 1 тис. грн, яку вони отримають за вакцинацію від Covid-19, на соціальні потреби, зокрема на купівлю ліків.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, єдиною умовою отримання коштів є повна вакцинація проти коронавірусу, тобто потрібно отримати дві дози щеплення.

– Доручив уряду забезпечити, щоб громадяни у віці 60+ могли використати 1 тис. грн від держави за соціальними напрямками, зокрема на купівлю ліків. Механізми мають бути напрацьовані протягом тижня, а використання – вже з січня, – зазначив президент.

З 13 грудня можна подати заявку на виплату 1 тис. грн за вакцинацію. Саме сьогодні стартує бета-тестування послуги, а уже з 19 грудня вона працюватиме повноцінно.

Отримані кошти можна буде використати на послуги тих сфер бізнесу, які найбільше постраждали під час пандемії. За них можна придбати книги, піти у спортзал, кіно, театр, музей, на концерт, на виставку або витратити їх на подорож поїздом або літаком (у межах України).

На першому етапі отримати кошти можна лише через додаток Дія, але пізніше з’являться альтернативи для тих, у кого його немає.

Як подати заявку на отримання 1 тис. грн за Covid-вакцинацію – дивіться у нашій покроковій інструкції.