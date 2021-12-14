У 2022 році у випадку ймовірного вторгнення РФ девальвація буде дуже суттєвою. Курс гривні може знизитися до 50 грн за долар чи навіть більше.

Такий приголомшливий прогноз в ексклюзивному коментарі Фактам ICTV озвучив кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський.

За його словами, на курс гривні негативно впливає те, що загроза повномасштабної війни з Росією не зникла після переговорів Байдена з Путіним.

– Зважаючи на заяви з боку керівництва Росії та країн Заходу, угоди досягнуто не було. Ескалація продовжується. Якщо вторгнення розпочнеться, фінансові ринки охопить паніка. Нерезиденти та українські компанії виводитимуть кошти з України, – припускає Олександр Хмелевський.

Експерт зазначає: лише від розвитку подій залежатиме, чи знизиться курс гривні до 50 грн за долар та навіть більше.

Вплив на курс долара енергетичної кризи

Не менший вплив на курс гривні справляє й енергетична криза, що нині триває.

– Уже цієї зими можуть відбуватися віялові відключення електроенергії та опалення. Україна змушена купувати газ, вугілля, електроенергію за кордоном за завищеними цінами, витрачаючи на це валюту, що також здійснює тиск на гривню, – пояснює кандидат економічних наук.

На переконання експерта, у разі російської агресії прокачування газу через територію України буде зупинене і країна залишиться без газу та опалення.

Олександр Хмелевський нагадує: згідно з підписаним у листопаді 2021 року меморандумом з МВФ, Україна зобов’язалася відмовитися від регулювання цін на газ та електроенергію.

Укргазвидобування повинно буде продавати на біржі не менше 50% видобутого газу, а в наступні роки – 100%.

– Це призведе до стрімкого зростання тарифів для населення. Уже зараз багато людей не можуть оплачувати комунальні послуги в повному обсязі, постійно збільшується заборгованість. Подальше підвищення тарифів призведе до масових неплатежів та банкрутства енергетичних компаній, – аналізує незалежний експерт.

Економічна ситуація в Україні

Незалежний експерт наголошує: є складнощі нині і з економічною ситуацією.

Так, ВВП в Україні зростає виключно за рахунок зростання цін, тоді як реальна економіка продовжує скорочуватись.

Про це, зокрема, свідчить, вказує економіст, і постійне скорочення кількості людей, що працюють.

– Падіння економіки також негативно позначиться на курсі гривні, – передбачає Олександр Хмелевський.

Не слід розраховувати, що до стабільності валютного курсу призведуть кредити МВФ.

Можливе запровадження нової програми з МВФ, про що минулого тижня заявив очільник Нацбанку Кирило Шевченко, не забезпечить підтримку гривні, адже ці кошти мають обмежене використання й не можуть бути застосовані для проведення валютних інтервенцій.

З огляду на все перераховане вище, на переконання Олександра Хмелевського, на Україну чекає дуже складний наступний рік.

Економічне становище погіршуватиметься, а девальвація гривні прискориться. І її ступінь залежатиме від реалізації тих ризиків і загроз, які перед нами стоять.