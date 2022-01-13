Приватизація за заниженою ціною: суд арештував 100% акцій заводу Більшовик

Слідчі Державного бюро розслідувань встановлюють обставини незаконного відчуження Першого київського машинобудівного заводу (раніше завод Більшовик) 27 жовтня 2021 року за заниженою вартістю, що завдало державі економічних збитків.

Йдеться про можливі зловживання чиновників Фонду держмайна України під час приватизації заводу Більшовик.

За результатами експертизи, звіт про оцінку майна, який використано для визначення вартості акцій заводу, не відповідає вимогам законодавства.

Тому 11 січня слідчий суддя за клопотанням обвинувачення наклав арешт на 100% статутного капіталу Першого київського машинобудівного заводу з метою збереження зазначеного речового доказу.

Кримінальне провадження розпочато з ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України – зловживання владою або службовим становищем.

Покарання за цією статтею – позбавлення волі на термін до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

27 жовтня 2021 року колишній завод Більшовик (нині – Перший київський машинобудівний завод) продали на аукціоні за 1 429 017 000 грн ТОВ Дженерал Комерс. Компанія отримала контрольний пакет акцій заводу (100%), що був заснований у 1881 році.

Стартова ціна торгів була 1,39 млрд грн. Учасники могли підвищувати її на 20 млн грн. У підсумку відбулося зростання ціни у два кроки.

За умовами приватизації, новий власник має інвестувати у модернізацію об’єкта щонайменше 57 млн грн протягом трьох років, а також погасити заборгованість у розмірі понад 400 млн грн та зберегти частину потенційного виробництва на майданчику у Києві чи Жашкові.

Фото: Фонд держмайна