Приватизация по заниженной цене: суд арестовал 100% акций завода Большевик

Следователи Государственного бюро расследований устанавливают обстоятельства незаконного отчуждения Первого киевского машиностроительного завода (ранее завод Большевик) 27 октября 2021 года по заниженной стоимости, что нанесло государству экономический ущерб.

Речь идет о возможных злоупотреблениях чиновников Фонда госимущества Украины при приватизации завода Большевик.

По результатам экспертизы, отчет об оценке имущества, использованный для определения стоимости акций завода, не отвечает требованиям законодательства.

Поэтому 11 января следственный судья по ходатайству обвинения наложил арест на 100% уставного капитала Первого киевского машиностроительного завода с целью сохранения указанного вещественного доказательства.

Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины – злоупотребление властью или служебным положением.

Наказание по этой статье – лишение свободы сроком до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

27 октября 2021 года бывший завод Большевик (ныне – Первый киевский машиностроительный завод) продали на аукционе за 1 429 017 000 грн ООО Дженерал Коммерс. Компания получила контрольный пакет акций завода (100%), основанного в 1881 году.

Стартовая цена торгов была 1,39 млрд грн. Участники могли повышать ее на 20 млн грн. В итоге произошел рост цены в два шага.

По условиям приватизации, новый собственник должен инвестировать в модернизацию объекта не менее 57 млн грн в течение трех лет, а также погасить задолженность в размере более 400 млн грн и сохранить часть потенциального производства на площадке в Киеве или Жашкове.

Фото: Фонд держмайна