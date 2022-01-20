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Євро й долар здешевшали: курс валют на 20 січня

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Євро й долар здешевшали: курс валют на 20 січня

20 січня Національний банк України знизив курс євро й долара до гривні.

Євро в четвер після кількаденного зростання здешевшало майже на 15 копійок до 32,19 грн/1€.

Долар майже на копійку, та все ж здешевшав, до 28,40 грн/1$.

Варто відзначити, що американська валюта від початку року зросла в ціні майже на 1,13 грн. В останній день 2021 року долар коштував 27,28 грн/1$.

Польський злотий 20 січня здешевшав майже на три копійки до 7,12 грн, а російський рубль, навпаки, зріс на копійку.

Курс валют в Україні від НБУ на 20.01:

  • $1 – 28,40 грн;
  • €1 – 32,19 грн;
  • 1 польський злотий – 7,12 грн;
  • 10 російських рублів – 3,73 грн.

курс валют 20 січня 2022

19 січня Кабінет міністрів України на прохання міністра аграрної політики та продовольства Романа Лещенка відклав на тиждень розгляд питання про обмеження торговельної надбавки на пшеничний хліб.

Причини такого рішення в уряді не пояснили.

Пшеничний хліб планують додати до списку продуктів харчування, для яких діє максимальна торговельна надбавка в розмірі 10% для роздрібної торгівлі, щоб стримати зростання цін на час карантину.

Минулого тижня Кабмін обмежив торговельну націнку на дев’ять соціально значущих продуктів харчування, серед яких гречана крупа, соняшникова олія, яйця, молоко, вершкове масло тощо.

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