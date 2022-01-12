Кабінет міністрів України обмежив торговельну націнку ще на дев’ять соціально значущих продуктів харчування. Обмеження діятиме на час карантину.

Таке рішення уряд ухвалив на сьогоднішньому засіданні.

Так, був доповнений перелік товарів, щодо яких запроваджено максимальну торговельну надбавку в розмірі 10% для роздрібної торгівлі. До переліку додали:

• крупу гречану;

• цукор-пісок;

• борошно пшеничне найвищого ґатунку;

• вермішель з такого борошна (макаронні вироби вітчизняного виробництва);

• молоко пастеризоване жирністю 2,5% (в плівці);

• олію соняшникову;

• яйця курячі категорії С1;

• птицю (тушку курячу);

• масло вершкове жирністю 72,5%.

Рішення уряду означає, що до завершення карантину, запровадженого через Covid-19, граничний рівень націнки під час роздрібного продажу цих продуктів харчування не повинен перевищувати 10% від оптово-відпускної ціни.

Таке обмеження має стримати зростання цін на соціально значущі продукти.

Згідно з пояснювальною запискою до постанови Кабміну, обмеження націнки запроваджують через зростання споживчих цін на продукти харчування, яке спостерігається від початку 2021 року.

Так, за даними Держстату, протягом минулого року в Україні значно зросли ціни на такі продукти:

• гречана крупа – на 23,8% (+8,9 грн);

• цукор – на 34,9% (+7,3 грн);

• борошно пшеничне – на 15,4% (+1,96 грн);

• макаронні вироби – на 18,4% (+3,72 грн);

• молоко пастеризоване – на 9,2% (+2,36 грн);

• соняшникову олію – на 48% (+20,25 грн)

• яйця – на 11,5% (+3,15 грн);

• птицю (тушку курячу) – на 26,9% (+15,06 грн);

• вершкове масло – на 12,3% (+5,46 грн).

Саме ці продукти і увійшли в ухвалену сьогодні Кабміном постанову.