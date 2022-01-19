Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засідання відклав розгляд питання про обмеження торговельної надбавки на пшеничний хліб.

Це питання було в порядку денному засідання. Однак міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко запропонував перенести його розгляд на тиждень. Уряд пропозицію підтримав.

У Кабміні планують внести зміни до кількох раніше ухвалених постанов, які стосуються стабілізації цін на соціально значущі товари.

Зокрема, пшеничний хліб хочуть додати в перелік продуктів харчування та товарів, які мають важливе соціальне значення.

Крім того, пшеничний хліб планують додати в список продуктів харчування, для яких діє максимальна торговельна надбавка в розмірі 10% для роздрібної торгівлі.

Такі обмеження діятимуть до завершення карантину в Україні. В цей період граничний рівень націнки під час роздрібного продажу пшеничного хліба та інших продуктів зі списку не повинен буде перевищувати 10% від оптово-відпускної ціни.

Як зазначається в пояснювальній записці до проєкту постанови Кабміну, середня споживча ціна на пшеничний хліб з борошна вищого ґатунку протягом минулого року зросла на 23,8% (+6,4 грн), а на пшеничний хліб з борошна першого ґатунку – на 22,9% (+4,9 грн).

Саме тому планувалося обмежити націнку, щоб стримати подальше зростання цін на хліб.

Минулого тижня Кабмін обмежив торговельну націнку на дев’ять соціально значущих продуктів харчування, серед яких гречана крупа, соняшникова олія, яйця, молоко, вершкове масло тощо.

Сьогодні ж планували додати до цього списку і пшеничний хліб. Проте рішення відклали, а причини перенесення не повідомили.