Щоб підтримати економіку: в ЄС хочуть провести донорську конференцію для України

Україна може претендувати на донорську конференцію для зміцнення економіки на тлі воєнної загрози з боку РФ.

Про це 16 лютого заявив голова Європейської ради Шарль Мішель. Політик зазначив, що €1,2 млрд екстреної макрофінансової допомоги, виділених Єврокомісією, наразі недостатньо.

Лише протягом останніх декількох днів фінансову допомогу Україні на тлі ймовірного російського повномасштабного вторгнення запропонували одразу декілька міжнародних партнерів.

