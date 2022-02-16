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Щоб підтримати економіку: в ЄС хочуть провести донорську конференцію для України

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Шарль Мішель

Україна може претендувати на донорську конференцію для зміцнення економіки на тлі воєнної загрози з боку РФ.

Про це 16 лютого заявив голова Європейської ради Шарль Мішель. Політик зазначив, що €1,2 млрд екстреної макрофінансової допомоги, виділених Єврокомісією, наразі недостатньо.

– Тому я хочу запропонувати європейську ініціативу та провести донорську конференцію, щоб підтримати економіку України, – повідомив Шарль Мішель.

Лише протягом останніх декількох днів фінансову допомогу Україні на тлі ймовірного російського повномасштабного вторгнення запропонували одразу декілька міжнародних партнерів.

Фінансова допомога Україні:

  • Євросоюз – €1,2 млрд макрофінансової допомоги;
  • США – $1 млрд кредитних гарантій (під які Україна зможе випустити євробонди з низькою відсотковою ставкою);
  • Франція – €1,2 млрд у вигляді кредиту та фінансових гарантій;
  • Німеччина – €150 млн незв’язаного фінансового кредиту;
  • Японія – $100 млн кредиту.

Окремо голова Європейської ради Шарль Мішель зазначив, що разом із колегами виступає за підтримку України не лише в економічному, а й у дипломатичному вимірі.

Політик вкотре наголосив, що ЄС запровадить жорсткі санкції проти Росії, якщо вона наважиться на ескалацію конфлікту.

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Фото: Getty Images

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