Щоб підтримати економіку: в ЄС хочуть провести донорську конференцію для України

Україна може претендувати на донорську конференцію для зміцнення економіки на тлі воєнної загрози з боку РФ.

Про це 16 лютого заявив голова Європейської ради Шарль Мішель. Політик зазначив, що €1,2 млрд екстреної макрофінансової допомоги, виділених Єврокомісією, наразі недостатньо.

– Тому я хочу запропонувати європейську ініціативу та провести донорську конференцію, щоб підтримати економіку України, – повідомив Шарль Мішель.

Лише протягом останніх декількох днів фінансову допомогу Україні на тлі ймовірного російського повномасштабного вторгнення запропонували одразу декілька міжнародних партнерів.

LIVE now: follow my speech at the European Parliament @Europarl_EN on #Ukraine https://t.co/8hTas1eKBE — Charles Michel (@eucopresident) February 16, 2022

Фінансова допомога Україні:

Євросоюз – €1,2 млрд макрофінансової допомоги;

США – $1 млрд кредитних гарантій (під які Україна зможе випустити євробонди з низькою відсотковою ставкою);

Франція – €1,2 млрд у вигляді кредиту та фінансових гарантій;

Німеччина – €150 млн незв’язаного фінансового кредиту;

Японія – $100 млн кредиту.

Окремо голова Європейської ради Шарль Мішель зазначив, що разом із колегами виступає за підтримку України не лише в економічному, а й у дипломатичному вимірі.

Політик вкотре наголосив, що ЄС запровадить жорсткі санкції проти Росії, якщо вона наважиться на ескалацію конфлікту.