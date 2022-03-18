Щоб зламати економіку Путіна: Нафтогаз закликає міжнародні сервісні компанії піти з РФ

У НАК Нафтогаз закликали міжнародні сервісні компанії, які допомагають агресору видобувати нафту та газ, вийти з російського ринку, щоб допомогти зламати економіку Російської Федерації.

Там підкреслили, що вихід цілої низки міжнародних компаній з російського ринку є важливим сигналом світу, а також безпосередньо Кремлю, але ключовою для президента РФ Володимира Путіна є нафтогазова галузь.

Нафтогаз повідомив, що західні партнери не досить рішучі у цій галузі.

– Надзвичайно важливим є те, що приватний сектор вирішив вийти з Росії. Це дуже ясно вказує на те, що Путіна навіть міжнародні приватні компанії вважають де-факто військовим злочинцем і виходять із країни, яка дуже швидко перетворюється фактично на нацистську державу. Проте треба зробити набагато більше, – сказав у п’ятницю, 18 березня, голова правління Нафтогазу Юрій Вітренко.

Він додав, що дуже важливо, щоб із Росії пішли такі великі сервісні компанії нафтогазового сектора, як Schlumberger, Weatherford, Halliburton, Baker Hughes, а також постачальники технологій та обладнання.

– Без них російський нафтогазовий сектор просто не зможе розвиватися. Такий вихід зміг би завдати значної шкоди економіці Путіна. Тому ми звертаємося до цих великих сервісних компаній із закликом вийти з російського ринку без зволікань, – повідомив глава Нафтогазу.

У компанії висловили надію на те, що разом із фінансовими, трейдинговими та іншими санкціями, які вже застосовують уряди та окремі компанії різних країн, вихід сервісних компаній із нафтогазового сектора Росії послабить панівне становище країни-агресора на європейському газовому ринку.