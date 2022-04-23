Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 59 день війни
Вбили Вбили
208 дітей
Поранили Поранили
>387 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
2 224 дорослих
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

У Приватбанку стався збій на каналах зв’язку: можливі затримки у роботі

Марта Бондаренко редакторка стрічки
приватбанк банкомат

У Приватбанку на каналах зв’язку стався збій.

Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

Через це сьогодні можливі перебої та затримки в роботі сервісів, зокрема Приват24, мережі банкоматів й оплатами картками через торгові термінали.

Наразі фахівці банку працюють над відновленням стабільної роботи.

У четвер, 31 березня, в роботі застосунку Приват24 стався збій: у користувачів виникли проблеми з авторизацією. При спробі авторизуватися та ввести пароль у застосунку приходило оповіщення про регламентні роботи.

Related video
Читайте
Приват24 все ще "лежить": у банку пояснили причину

Джерело: Приватбанк

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка