У Приватбанку на каналах зв’язку стався збій.

Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

Через це сьогодні можливі перебої та затримки в роботі сервісів, зокрема Приват24, мережі банкоматів й оплатами картками через торгові термінали.

Наразі фахівці банку працюють над відновленням стабільної роботи.

У четвер, 31 березня, в роботі застосунку Приват24 стався збій: у користувачів виникли проблеми з авторизацією. При спробі авторизуватися та ввести пароль у застосунку приходило оповіщення про регламентні роботи.

Related video

Джерело: Приватбанк