Рада національної безпеки та оборони України вирішила примусово вилучити в Україні права власності РФ та її резидентів у Промінвестбанку та Міжнародному резервному банку.

Відповідне рішення РНБО та указ президента розміщено на сайті Верховної Ради у четвер.

Відповідно до рішення, буде вилучено 99,772644% акцій Промінвестбанку, що належать держкорпорації розвитку ВЕБ.РФ, а також 100% акцій Міжнародного резервного банку, що належать Сбербанку Росії.

Також будуть вилучені фінансові активи у вигляді прав вимоги боргу ВЕБ.РФ до Промінвестбанку на 930 млн грн і Сбербанку Росії до Міжнародного резервного банку на 14,9 млрд грн.

Вилучаються й інші фінансові активи дочок російських банків, за винятком 3 млрд грн Міжнародного резервного банку, які будуть спрямовані на задоволення вимог його кредиторів.

Нагадаємо, що Кабмін України 9 квітня ухвалив рішення про вилучення корпоративних прав та фінансових активів Міжнародного резервного банку та Промінвестбанку.