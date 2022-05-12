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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

РНБО дозволила примусово вилучити активи Сбербанку та ВЕБ.РФ в Україні

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
РНБО дозволила примусово вилучити активи Сбербанку та ВЕБ.РФ в Україні

Рада національної безпеки та оборони України вирішила примусово вилучити в Україні права власності РФ та її резидентів у Промінвестбанку та Міжнародному резервному банку.

Відповідне рішення РНБО та указ президента розміщено на сайті Верховної Ради у четвер.

Відповідно до рішення, буде вилучено 99,772644% акцій Промінвестбанку, що належать держкорпорації розвитку ВЕБ.РФ, а також 100% акцій Міжнародного резервного банку, що належать Сбербанку Росії.

Також будуть вилучені фінансові активи у вигляді прав вимоги боргу ВЕБ.РФ до Промінвестбанку на 930 млн грн і Сбербанку Росії до Міжнародного резервного банку на 14,9 млрд грн.

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Вилучаються й інші фінансові активи дочок російських банків, за винятком 3 млрд грн Міжнародного резервного банку, які будуть спрямовані на задоволення вимог його кредиторів.

Нагадаємо, що Кабмін України 9 квітня ухвалив рішення про вилучення корпоративних прав та фінансових активів Міжнародного резервного банку та Промінвестбанку.

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Джерело: Верховна Рада

Фото: Depositphotos

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