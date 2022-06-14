Національний банк України (НБУ) підписав угоду з центральним банком Нідерландів. Вона дасть змогу українцям обміняти готівкову гривню на євро.

Про це повідомив голова Національного банку України Кирило Шевченко.

– 13 червня підписали угоду з центральним банком цієї країни (Нідерландів, – Ред.). Тож уже до кінця червня повнолітні українці, які отримали дозвіл на тимчасове перебування в Нідерландах, зможуть обмінювати свої гривні готівкою на євро, – зазначи він.

За словами Шевченка, ліміт у межах угоди становить до 10 тис. грн на одну особу. Підтримку з обміну грошей забезпечить місцева комерційна компанія, що має представництва у всій країні.

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Очільник НБУ нагадав, що раніше домовленості щодо обміну готівкової гривні на місцеву валюту були досягнуті з центральними банками Польщі, Німеччини, Бельгії, Італії, Швеції.

Він додав, що перемовини з партнерами з інших країн продовжуються.

Джерело: Кирило Шевченко