Ліміт до 10 тис. грн: українці можуть обмінювати готівкову гривню на євро у Нідерландах
Національний банк України (НБУ) підписав угоду з центральним банком Нідерландів. Вона дасть змогу українцям обміняти готівкову гривню на євро.
Про це повідомив голова Національного банку України Кирило Шевченко.
– 13 червня підписали угоду з центральним банком цієї країни (Нідерландів, – Ред.). Тож уже до кінця червня повнолітні українці, які отримали дозвіл на тимчасове перебування в Нідерландах, зможуть обмінювати свої гривні готівкою на євро, – зазначи він.
За словами Шевченка, ліміт у межах угоди становить до 10 тис. грн на одну особу. Підтримку з обміну грошей забезпечить місцева комерційна компанія, що має представництва у всій країні.
Очільник НБУ нагадав, що раніше домовленості щодо обміну готівкової гривні на місцеву валюту були досягнуті з центральними банками Польщі, Німеччини, Бельгії, Італії, Швеції.
Він додав, що перемовини з партнерами з інших країн продовжуються.
Джерело: Кирило Шевченко