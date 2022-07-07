Європарламент схвалив виділення Україні €1 млрд макрофінансової допомоги

Липень, 07 в 16:25

Депутати Європарламенту 7 липня проголосували за підтримку пропозиції Єврокомісії щодо надання Україні макрофінансової допомоги ЄС для забезпечення невідкладних бюджетних потреб у розмірі €1 млрд.

У Мінфіні кажуть, що рішення одного з ключових органів Євросоюзу ухвалено у безпрецедентно короткі строки.

Згідно з інституційними процедурами, цю ініціативу Єврокомісії ще має підтримати Рада Європейського Союзу, після чого відповідне рішення набуде чинності.

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1 липня президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про виділення Україні додаткових ресурсів фінансової підтримки у розмірі €1 млрд.

Ці кошти планують спрямувати на фінансування першочергових бюджетних потреб і загалом забезпечення стабільності в Україні.