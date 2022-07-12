Липень, 12 в 19:20

За останній тиждень долар в офіційних банківських обмінниках подорожчав майже на дві гривні. Лише за сьогодні він додав у ціні, у середньому, 50 коп.

Для літа це аномальна ситуація, адже зазвичай у цей час на валютному ринку затишшя. Які причини здорожчання долара і чого чекати далі – Факти ІСТV запитали в експертів.

Очікувана девальвація

Якщо 6 липня купити зелені у банківських обмінниках можна було в середньому за 35,34 грн, то нині середній курс – 37,15.

Зараз дивляться

Деякі банки вже почали виставляти цінники вище 38 грн. Вартість долара у неофіційних обмінниках ще вища.

– Така ситуація викликана кількома чинниками. Перший – глобальний – курс долара нині зростає по відношенню до всіх валют, – каже експерт з банків та банківського нагляду Case Україна Євген Дубогриз.

В Україні ж на курс більше впливають внутрішні чинники – війна, інфляція, зменшення золотовалютних резервів.

Серед останніх причин – те, що Кабмін скасував обмеження на імпорт товарів. З початку повномасштабної війни купувати валюту можна було лише під так званий критичний імпорт. Його перелік формував Кабінет міністрів.

– З 9 липня обмеження скасували, це призвело до збільшення попиту на валюту. Ті імпортери, які у нас працюють, трохи збільшили закупівлю, бо бояться, що через певний час Кабмін знову ці обмеження введе. Тому їм потрібно більше валюти, більше валюти йде за кордон, і отак попит на долар і євро збільшується, тому ми і бачимо це зростання, – каже Євген Дубогриз.

Тим часом пропозиція долара на міжбанку дещо зменшилась, оскільки НБУ дозволив експортерам не здавати валютну виручку впродовж 180 днів (раніше цей термін був 120 днів).

Офіційний курс досі фіксований

Офіційний курс і надалі є фіксованим – 29 грн 25 коп. За ним експортери продають увесь свій валютний виторг. А імпортери досі купували валюту для закупівлі так званого критичного імпорту.

Це дозволяло стримувати ціни на імпортні товари, передусім на пальне. Після скасування переліку критичного імпорту та дозволу імпортувати всю продукцію гравці ринку очікують, що офіційний курс можуть відпустити у вільне плавання або щонайменше підвищити.

І ці очікування теж психологічно вплинули на позначки в обмінниках, каже фінансовий аналітик Василь Невмержицький.

– Усі чекають, що після цього буде девальвувати гривня по відношенню до долара щодо зміни офіційного курсу Національного банку. Першим, хто зреагував на це – готівковий ринок валюти. Пішли активні зміни курсу, викликані нервовими напруженнями, бо не зрозуміло, яким буде офіційний курс. Потрібно бігом йти і щось купувати, багато купувати, – каже Невмержицький.

Тим часом перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова в ефірі національного марафону Єдині новини заявила, що миттєво відпускати офіційний курс у вільне плавання поки ніхто не буде, адже це стане шоком для економіки.

Карткові туристи завозять менше валюти

Ще однією причиною здорожчання готівкового долара – зменшення так званого карткового туризму.

Тиждень тому два великих банки – державний Приватбанк та Універсал Банк – відпустили свій картковий курс, за яким можна було, зокрема, знімати валюту за кордоном.

Тривалий час він був нижче ринкового, а тепер майже зрівнявся з тим, який ми бачимо в обмінниках. Відпустити курс у вільне плавання НБУ дозволив банкам ще 21 травня.

– Передусім через те, що різними курсами користувалися спекулянти. Вони знімали валюту за низьким курсом з карток за кордоном і завозили її готівкою та продавали на чорному ринку. Поповнювали карткові рахунки в гривні на території України, перетинали кордон, знімали кошти із банкоматів, потім завозили цю готівкову валюту на територію України і продавали її через обмінні пункти на кілька гривень дорожче, – пояснює Невмержицький.

Тепер ця схема фактично закрита, тож чорний ринок отримує менше валюти. А це теж впливає на курс.

Яким буде курс у серпні

Прогнозувати курс в умовах війни складно, кажуть фахівці. Передусім він залежатиме від перебігу бойових дій.

Вплинути може покращення ситуації із експортом наших товарів, якщо Україні вдасться хоча б частково розблокувати море.

Так само все залежатиме від фінансової підтримки Заходу, каже колишній заступник НБУ Олександр Савченко.

– Якщо наші західні партнери все ж таки будуть по графіку надавати нам допомогу валютну, а Нацбанк буде викидати її на валютний ринок, то курс може стабілізуватися, – зауважив Савченко.

Національний банк сподівається і на те, що комерційні банки збільшуватимуть ставки за депозитами, а Мінфін підвищить дохідність військових облігацій, завдяки цьому зменшиться попит на валюту серед населення, бо буде більш вигідно зберігати кошти на депозитах чи в цінних паперах.

Сьогодні люди, побоюючись інфляції, конвертують свої гривневі заощадження в іноземну валюту.