Вже в середу, 30 березня, Україна має відновити експорт своєї електроенергії до країн Європейського Союзу.

На 28 березня Укренерго анонсувало перший аукціон з розподілу міждержавних перетинів для експорту після об’єднання енергосистеми України з енергомережею континентальної Європи (ENTSO-E). Обсяг перетину, що виставлено на аукціон, складає 210 МВт (щогодини).

Наразі йдеться про експорт до Польщі.

Як пояснюють у компанії, початок експорту електроенергії в умовах об’єднаних енергосистем дозволить Україні отримати додаткові ресурси для відновлення та розвитку енергетичної інфраструктури під час війни.

Всього пропускна спроможність між Україною та ENTSO-E складає до 2 тис. МВт та матиме прямий економічний ефект для країни в декілька мільярдів євро на рік, підрахували в Укренерго. Водночас для європейських країн українська електроенергія, 70% якої вже зараз складається з низьковуглецевих джерел, відкриває широкі можливості для заміщення російського газу.

– Наш перший крок до європейського ринку електроенергії, який набуває надзвичайної важливості з огляду на війну в Україні. Він означає, що українська енергетика отримає додаткові кошти для підтримання своєї роботи у важкі часи, а наші європейські партнери – ресурс для часткового заміщення російського газу. Так крок за кроком ми разом прийдемо до нашої перемоги, – наголосив голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький.

Нагадаємо, що Укренерго перестало розподіляти доступу міждержавних перетинів для імпорт/експорту електроенергії 24 лютого 2022 року у зв’язку із початком випробувань енергосистеми в ізольованому режимі.

А з початком військової агресії Росії Україна ухвалила рішення не відновлювати синхронну роботу з енергосистемами росії та Білорусі. Пізніше, 16 березня 2022 року, відбулася екстрена синхронізація енергосистеми України з енергомережею континентальної Європи ENTSO-E.