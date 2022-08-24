Євро дешевшає, долар в обмінниках здорожчав: курс валют в Україні
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Офіційний курс євро в Україні продовжує дешевшати. Згідно з даними Нацбанку, вартість валюти станом на 24 серпня становить 36,29 грн за €1.
У вівторок, 23 серпня, курс був на рівні 36,56 грн за €1.
Тим часом долар залишається стабільним. Згідно з даними НБУ, його вартість становить 36,56 грн за $1.
Зараз дивляться
Курс валют у відділеннях Приватбанку
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40
|41
|Долар
|39,5
|39,9
Курс валют у відділеннях Ощадбанку
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,20
|40,80
|Долар
|39,90
|40,50
Курс валют в Монобанку
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|36,45
|37,34
|Долар
|36,65
|37,49
Євро в обмінниках можна купити в середньому за 40,70 грн, як і 23 серпня. Продають за 40,95 грн (23 серпня було 40,98 грн).
Долар в обмінниках в середньому купують за 40,85 грн проти 40,80 грн 23 серпня, а продають за 40,98 грн, як і 23 серпня.