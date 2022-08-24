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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Євро дешевшає, долар в обмінниках здорожчав: курс валют в Україні

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Євро дешевшає, долар в обмінниках здорожчав: курс валют в Україні
Фото: Depositphotos

Офіційний курс євро в Україні продовжує дешевшати. Згідно з даними Нацбанку, вартість валюти станом на 24 серпня становить 36,29 грн за €1.

У вівторок, 23 серпня, курс був на рівні 36,56 грн за €1.

Тим часом долар залишається стабільним. Згідно з даними НБУ, його вартість становить 36,56 грн за $1.

Зараз дивляться

Курс валют у відділеннях Приватбанку

Валюта Купівля Продаж
Євро 40 41
Долар 39,5 39,9

Курс валют у відділеннях Ощадбанку

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,20 40,80
Долар 39,90 40,50

Курс валют в Монобанку

Валюта Купівля Продаж
Євро 36,45 37,34
Долар 36,65 37,49

Євро в обмінниках можна купити в середньому за 40,70 грн, як і 23 серпня. Продають за 40,95 грн (23 серпня було 40,98 грн).

Долар в обмінниках в середньому купують за 40,85 грн проти 40,80 грн 23 серпня, а продають за 40,98 грн, як і 23 серпня.

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