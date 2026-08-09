У Молдові поблизу села Крокмаз Штефан-Водського району стався потужний вибух. На місці події правоохоронці виявили уламки ударного безпілотника та розпочали їхнє обстеження.

Про це повідомила поліція Молдови та районна рада Штефан-Воде, пише NewsMaker.

У Молдові знайшли уламки бойового дрона: що відомо

За даними поліції, повідомлення про потужний вибух надійшло близько 13:20. Після цього на місці зайнялася суха рослинність.

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Під час первинного огляду правоохоронці виявили уламки, які попередньо ідентифікували як фрагменти бойового безпілотника.

Згодом районна рада Штефан-Воде опублікувала фотографії об’єкта, схожого на ударний дрон, який упав на околиці села Крокмаз.

У поліції повідомили, що внаслідок падіння безпілотника ніхто не постраждав. До місця інциденту спрямували фахівців вибухотехнічної служби, які мають провести детальний огляд уламків та встановити їхнє походження.

Місце падіння оточили, а жителів закликали не наближатися до підозрілих предметів і повідомляти про них за номером екстреної служби 112.

Напередодні подібний інцидент стався в Болгарії. Поблизу компресорної станції Трансбалканського газопроводу вибухнув безпілотник, який упав приблизно за кілометр від газової інфраструктури.

Після аналізу уламків Міністерство оборони Болгарії заявило, що, ймовірно, йшлося про дрон-приманку типу Maya, який використовують Сили оборони України.

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