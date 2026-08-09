У Молдові після вибуху знайшли уламки ударного дрона
- У Молдові біля села Крокмаз стався потужний вибух.
- На місці події знайшли уламки бойового безпілотника.
У Молдові поблизу села Крокмаз Штефан-Водського району стався потужний вибух. На місці події правоохоронці виявили уламки ударного безпілотника та розпочали їхнє обстеження.
Про це повідомила поліція Молдови та районна рада Штефан-Воде, пише NewsMaker.
У Молдові знайшли уламки бойового дрона: що відомо
За даними поліції, повідомлення про потужний вибух надійшло близько 13:20. Після цього на місці зайнялася суха рослинність.
Під час первинного огляду правоохоронці виявили уламки, які попередньо ідентифікували як фрагменти бойового безпілотника.
Згодом районна рада Штефан-Воде опублікувала фотографії об’єкта, схожого на ударний дрон, який упав на околиці села Крокмаз.
У поліції повідомили, що внаслідок падіння безпілотника ніхто не постраждав. До місця інциденту спрямували фахівців вибухотехнічної служби, які мають провести детальний огляд уламків та встановити їхнє походження.
Місце падіння оточили, а жителів закликали не наближатися до підозрілих предметів і повідомляти про них за номером екстреної служби 112.
Напередодні подібний інцидент стався в Болгарії. Поблизу компресорної станції Трансбалканського газопроводу вибухнув безпілотник, який упав приблизно за кілометр від газової інфраструктури.
Після аналізу уламків Міністерство оборони Болгарії заявило, що, ймовірно, йшлося про дрон-приманку типу Maya, який використовують Сили оборони України.