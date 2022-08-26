Серпень, 26 в 17:33

Директор асоціації Е95 Сергій Куюн стверджує, що найближчим часом навряд чи будуть якісь серйозні та суттєві коливання цін на бензин, дизель та скраплений газ.

Однак він попередив, що ринок “дуже сильно змінюється”.

– Подивіться хоча б, що відбувається з природним газом – він уже вищий за $3 тис. за 1 тис. кубів. Такої ціни ще ніколи не було. Енергетичні ринки дуже сильно лихоманить через війну в Україні. Як буде далі – дуже складно прогнозувати, – заявив експерт у коментарі Фактам ICTV.

Він нагадав, що навіть протягом одного лише серпня ціна у світі дуже сильно змінилася.

Зараз дивляться

– У нас ціни в країні визначає світова ціна на нафту та нафтопродукти. Відповідно, ця ціна протягом серпня сильно змінилася. Протягом місяця ми мали дуже гарний прогноз, ми бачили, що ціни впали. Але останніми днями бачимо, що вони знову почали зростати. Звісно, ​​не так трагічно, як раніше. Однак це показує, що щось прогнозувати дуже складно зараз, – сказав Куюн.

Також експерт зазначив, що народні депутати виступили з ініціативою повернути акциз на пальне, але це, за його словами, є адекватним поновленням у нашій ситуації.

– У всій Європі податки на паливо – це дуже потужний канал фінансування держбюджету. У нас – відомо яка ситуація з державним бюджетом, а тому потрібні гроші і на армію, і на дороги, – перерахував Куюн.

Паливний експерт наголосив, що держава не може без податків, а тому їх просто необхідно поновити.

– Уніфікована ставка 3 до 100 виглядає дуже адаптовано. Це не повне повернення тих податків, що були раніше. Фактично споживачі всіх видів нафтопродуктів – і автогазу, і бензину та дизпалива, – вони всі будуть в однакових умовах, усі з літра платитимуть одну й ту саму ставку, – розповів він.

Сергій Куюн підрахував, що за нинішніми цінами на бензин та дизпаливо це виходить близько 8% від кінцевої вартості, а автогаз – близько 10-12%.