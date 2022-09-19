Вересень, 19 в 10:11

Після вихідних офіційний курс євро в Україні здешевшав. Згідно з даними Нацбанку, вартість валюти становить 36,46 грн за €1.

Перед вихідними курс був на рівні 36,51 грн за €1.

Офіційний курс долара залишається стабільним. Згідно з даними НБУ, його вартість становить 36,56 грн за $1.

Зараз дивляться

Курс валют у відділеннях Приватбанку

Валюта Купівля Продаж Євро 39 39,95 Долар 39,5 39,9

Курс валют у відділеннях Ощадбанку

Валюта Купівля Продаж Євро 40,40 41,40 Долар 39,80 39,99

Курс валют в Монобанку

Валюта Купівля Продаж Євро 36,65 37,65 Долар 36,65 37,49

В обмінниках євро можна купити в середньому за 40,90 грн, продають – за 41,20 грн. Долар в обмінниках у середньому купують за 41,95 грн, а продають за 42,15 грн.

Хоча перед вихідними долар в середньому купували за 41,80, а продавали за 41,97 грн.