Євро дешевшає, долар в обмінниках підскочив у ціні: курс валют в Україні
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Після вихідних офіційний курс євро в Україні здешевшав. Згідно з даними Нацбанку, вартість валюти становить 36,46 грн за €1.
Перед вихідними курс був на рівні 36,51 грн за €1.
Офіційний курс долара залишається стабільним. Згідно з даними НБУ, його вартість становить 36,56 грн за $1.
Зараз дивляться
Курс валют у відділеннях Приватбанку
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39
|39,95
|Долар
|39,5
|39,9
Курс валют у відділеннях Ощадбанку
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,40
|41,40
|Долар
|39,80
|39,99
Курс валют в Монобанку
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|36,65
|37,65
|Долар
|36,65
|37,49
В обмінниках євро можна купити в середньому за 40,90 грн, продають – за 41,20 грн. Долар в обмінниках у середньому купують за 41,95 грн, а продають за 42,15 грн.
Хоча перед вихідними долар в середньому купували за 41,80, а продавали за 41,97 грн.