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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Євро дешевшає, долар в обмінниках підскочив у ціні: курс валют в Україні

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Євро дешевшає, долар в обмінниках підскочив у ціні: курс валют в Україні
Фото: Depositphotos

Після вихідних офіційний курс євро в Україні здешевшав. Згідно з даними Нацбанку, вартість валюти становить 36,46 грн за €1.

Перед вихідними курс був на рівні 36,51 грн за €1.

Офіційний курс долара залишається стабільним. Згідно з даними НБУ, його вартість становить 36,56 грн за $1.

Зараз дивляться

Курс валют у відділеннях Приватбанку

Валюта Купівля Продаж
Євро 39 39,95
Долар 39,5 39,9

Курс валют у відділеннях Ощадбанку

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,40 41,40
Долар 39,80 39,99

Курс валют в Монобанку

Валюта Купівля Продаж
Євро 36,65 37,65
Долар 36,65 37,49

В обмінниках євро можна купити в середньому за 40,90 грн, продають – за 41,20 грн. Долар в обмінниках у середньому купують за 41,95 грн, а продають за 42,15 грн.

Хоча перед вихідними долар в середньому купували за 41,80, а продавали за 41,97 грн.

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