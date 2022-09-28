Чому долар в обмінниках дорожчий за офіційний курс НБУ – пояснення Рожкової

Вересень, 28 в 16:13

Різниця між готівковим і безготівковим курсом валют була завжди. І це пов’язано передусім з технічними моментами – готівка завжди дорожча, бо її треба завезти, пояснила в інтерв’ю Фактам ICTV перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова.

– Якщо ми говоримо про валюту, ми її доставляли літаками в Україну. Тому що ми не друкуємо ані готівковий долар, ані готівковий євро. Ми купували готівку за безготівку. Тобто, з точки зору собівартості, це завжди було трохи дорожче, тому курс був трохи більший, – наголосила вона.

За її словами, через війну логістика ускладнилася, оскільки літаки в Україну зараз не літають, тож доставка готівки забирає більше часу, відповідно – вона коштує дорожче.

Серед інших чинників, які збільшують цю різницю, Рожкова назвала не дуже оптимістичні очікування і бізнесу, і населення щодо інфляції.

Зараз дивляться

– Зростання інфляції – це зниження спроможності національної валюти. І в рамках цих очікувань формується додатковий попит на іноземну валюту як можливість якимось чином захистити свої заощадження або надходження у гривні, який провокує підвищення ціни, – пояснила перша заступниця голови Нацбанку.

Це вона називає економічним чинником, а є ще психологічний, коли, наприклад, спостерігаються сплески на безготівковому ринку.

– Останній такий сплеск був на тлі того, що Путін мав робити чергову заяву. Населення, очікуючи у напрузі і не розуміючи, що буде заявлено, скуповувало валюту. Звісно, цим користуються небанківські приватні установи. Якщо є попит, вони підвищують ціну, – сказала вона.

Рожкова каже, що другий чинник, який співпав із останнім сплеском – це дефіцит готівкової валюти у банках, коли підвищений попит призвів до того, що населення масово скуповувало валюту, і банки обмежили пропозицію готівкового долара.

– Що ми зробили у цьому випадку? Ми продали банкам готівкові долар і євро. Таким чином банки змогли збільшити пропозицію. Ми бачимо, що ринок трохи вгамувався, – наголосила вона.

Представниця фінрегулятора у будь-якому випадку не радить українцям панікувати, адже є сподівання, що банки продовжать підвищення відсоткових ставок за депозитами у національній валюті, щоб люди просто мали альтернативу.

– Сьогодні цей процес уже почався. Є окремі банки, які пропонують ставку і 18%, і 20%, що є більш-менш задовільним рівнем, оскільки рівень інфляції уже 23%. Але це ще не масово. Середні ставки за депозитами – 11-13%, і цього ще недостатньо для того, аби люди зберігали гроші за цими ставками, – підсумувала Рожкова.