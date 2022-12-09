Грудень, 09 в 13:40

Володимир Кудрицький, голова правління НЕК Укренерго, повідомив, коли українці зможуть жити за плановими графіками відключення світла.

Про це він сказав на брифінгу в медіацентрі Укрінформ.

Володимир Кудрицький показав графік ситуації в енергосистемі за минулу добу.

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За його словами, цілодобово по всій Україні є дефіцит потужності, тому відключення відбуваються цілодобово.

Дефіцит електроенергії визначається щодня на наступний день – на кожну годину. Далі цей дефіцит розподіляється по областях пропорційно до споживання. Далі обленерго разом із військовими адміністраціями складають свої списки обмежень.

– Коли дефіцит занадто великий, як після аварій чи ракетної атаки, то буває так, що область не вкладається в ліміти, які їй доводять. Тоді оператор змушений доводити графіки додаткових відключень, бо є обсяг генерації, більше немає, і систему все одно треба балансувати, – розповів Кудрицький.

За його словами, Україна зможе зайти в планові графіки відключення електроенергії лише тоді, коли зможе зменшити дефіцит до тих величин, які дозволять кожні, наприклад, чотири години відключати світло.

Проблема зменшення дефіциту пов’язана із відновленням генерувальних потужностей – це ТЕС, ГЕС. АЕС зараз працюють, підтримують систему.

– Хочу зазначити, що до війни українські АЕС забезпечували 50% потреб в електриці, і зараз десь так само. “Виїхати” на самій атомній енергії ми не можемо, не можемо лише нею покрити усі потреби України. Нам потрібні й інші види генерації, а вони ушкоджені, – наголосив Володимир Кудрицький.

В Україні поступово відновлюють енергопотужності, поступово відновлюють роботу електростанції. Поступово збільшується обсяг генерації, тим самим зменшується дефіцит.

– Я думаю, що за декілька днів ми досягнемо тієї межі, коли можна буде дотримуватися тих планових графіків по областях, – заявив Володимир Кудрицький.

За його словами, після останньої ракетної атаки система не була розбалансована. Зараз вона працює, як єдина цілісна інтегрована система України, яка з’єднана із Молдовою і європейською системою.

Раніше Факти ICTV підготували списки сайтів та ресурсів для кожної області України, де можна визначити свою групу та години відключень.