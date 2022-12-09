В Укренерго розповіли, коли Україна перейде на планові графіки відключення світла
Володимир Кудрицький, голова правління НЕК Укренерго, повідомив, коли українці зможуть жити за плановими графіками відключення світла.
Про це він сказав на брифінгу в медіацентрі Укрінформ.
Володимир Кудрицький показав графік ситуації в енергосистемі за минулу добу.
За його словами, цілодобово по всій Україні є дефіцит потужності, тому відключення відбуваються цілодобово.
Дефіцит електроенергії визначається щодня на наступний день – на кожну годину. Далі цей дефіцит розподіляється по областях пропорційно до споживання. Далі обленерго разом із військовими адміністраціями складають свої списки обмежень.
– Коли дефіцит занадто великий, як після аварій чи ракетної атаки, то буває так, що область не вкладається в ліміти, які їй доводять. Тоді оператор змушений доводити графіки додаткових відключень, бо є обсяг генерації, більше немає, і систему все одно треба балансувати, – розповів Кудрицький.
За його словами, Україна зможе зайти в планові графіки відключення електроенергії лише тоді, коли зможе зменшити дефіцит до тих величин, які дозволять кожні, наприклад, чотири години відключати світло.
Проблема зменшення дефіциту пов’язана із відновленням генерувальних потужностей – це ТЕС, ГЕС. АЕС зараз працюють, підтримують систему.
– Хочу зазначити, що до війни українські АЕС забезпечували 50% потреб в електриці, і зараз десь так само. “Виїхати” на самій атомній енергії ми не можемо, не можемо лише нею покрити усі потреби України. Нам потрібні й інші види генерації, а вони ушкоджені, – наголосив Володимир Кудрицький.
В Україні поступово відновлюють енергопотужності, поступово відновлюють роботу електростанції. Поступово збільшується обсяг генерації, тим самим зменшується дефіцит.
– Я думаю, що за декілька днів ми досягнемо тієї межі, коли можна буде дотримуватися тих планових графіків по областях, – заявив Володимир Кудрицький.
За його словами, після останньої ракетної атаки система не була розбалансована. Зараз вона працює, як єдина цілісна інтегрована система України, яка з’єднана із Молдовою і європейською системою.
Раніше Факти ICTV підготували списки сайтів та ресурсів для кожної області України, де можна визначити свою групу та години відключень.