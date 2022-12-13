НБУ пом’якшив валютні обмеження для страхових компаній: що змінилося

Грудень, 13 в 14:13

Нацбанк дозволив страховим компаніям здійснювати страхові платежі за договорами перестрахування з нерезидентами.

Крім того, НБУ пом’якшено валютні обмеження для іноземців, які служать у лавах ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба Національного банку України.

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Як зазначається, з 13 грудня страховики можуть проводити платежі за перестрахування перед нерезидентами. Це відбуватиметься на підставі договорів, які укладали до 24 лютого за документами, поданими до 31 травня, а також укладеними з 24 лютого до 31 травня, якщо за умовами передбачено покриття військових ризиків.

Однак ці операції дозволили тільки в тих випадках, якщо перестраховик-нерезидент має високий рейтинг фінансової надійності: вище А3 за Moody’s, A – S&P, Fitch і AM Best.

Вимоги до українських страховиків, тим часом, охоплюють прозору структуру власності, бездоганну ділову репутацію та виконання нормативів платоспроможності та достатності капіталу, а також ризиковості операцій.

У НБУ очікують, що можливість платити валютні платежі за договорами з перестраховиками-нерезидентами допоможуть страховикам дотримуватись зобов’язань перед клієнтами та міжнародними партнерами, які виникли станом на 31 травня.

– Це важливо для збереження безперервності роботи страхового ринку країни, – наголосили у Нацбанку.

Крім того, з 13 грудня НБУ забезпечив іноземцям-службовцям ЗСУ можливість переказувати за кордон отримане ними грошове забезпечення в межах щомісячного ліміту 400 тис. грн в еквіваленті.

Також банк врегулював питання оплати нерезидентам страхових платежів за договорами перестрахування авіаційних ризиків за літаками. Це стосуватиметься як орендованих літаків, так і тих, що в лізингу.

Уточнили норми щодо переказів перестраховиків-нерезидентів за міжнародними договорами страхування Зелена карта; порядок визначення банками обсягів металів, які можуть продавати клієнтам із фізичним постачанням.

Водночас держпідприємствам та юрособам-резидентам, які фінансуються держбюджетом, дозволили переказувати кошти за кордон для сплати членських внесків у міжнародні організації та інші юрособи-нерезиденти.