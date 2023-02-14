Лютий, 14 в 8:00

Лічильники на газ, світло, воду чи теплову енергію зазвичай допомагають нам заощаджувати кошти.

Адже за раціонального використання ресурсів, можна спожити їх значно менше, аніж за так званими нормами споживання чи середніми показниками по будинку.

Утім, навіть за наявності приладів обліку, часом цифри в платіжках виявляються значно вищими, аніж ми того очікували. Чому так трапляється та як виправити завищені суми у квитанціях, пояснюють Факти ICTV.

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Що завищує цифри у платіжках

Найпоширеніша причина некоректних сум у квитанціях за спожитий газ – невчасно чи неправильно передані показання лічильника.

Річ у тім, що об’єм спожитого палива рахують оператори газорозподільних мереж (міськ- чи облгази). Саме ці компанії встановлюють і обслуговують лічильники та газові труби до вашого будинку. І саме їм ми платимо за доставку (розподіл газу).

Міськ- чи облгазам ми передаємо й показання лічильників. Лише потім ці дані потрапляють на спеціальну платформу, з якої вже газопостачальна компанія (у більшості споживачів в Україні це – Нафтогаз) отримує дані для формування фінального рахунку за газ споживачеві.

Ось чому українців закликають передавати показання щомісяця з 1 по 5-те число. Інакше актуальні дані лічильників не встигають опрацювати.

Якщо ви передасте показання пізніше чи не зробите цього зовсім, оператори газорозподільних мереж самостійно порахують спожитий вами обсяг на основі “планового місячного об’єму споживання”. А він може бути суттєво вищим за реальний.

Саме тому фінальні суми у квитанціях за газ можуть неприємно вас здивувати.

Як “виправити” платіжку

На щастя, виправити завищені цифри в платіжках можливо.

Якщо ви з’ясували, що цифри справді завищені й причина в невчасно чи некоректно переданих показаннях лічильника, варто актуалізувати ці дані. Для цього передайте правильні показання з 1 по 5-те число наступного місяця.

Якщо їх із різних причин не приймуть, доведеться звернутися до облгазу із заявою. Її також можна подати онлайн.

Проте будьте готові, що облгаз може додатково попросити:

зафіксувати показання лічильника за допомогою камери – фото має бути чітким та якісним;

щоб підтвердити актуальну дату, поряд з лічильником сфотографувати чек з магазину, свіжу газету чи інший носій з відображенням поточної дати. Якщо на вашому пристрої дата виставляється на фото автоматично, цього робити не потрібно;

отримане фото надіслати на електронну адресу контакт-центру облгазу.

У темі листа слід вказати Для коригування показань та прикріпити фото лічильника і номер особового рахунку.

Перерахунок показань газового лічильника за зверненням споживача займає до 10 діб з дня подачі заяви.

Перевірити стан рахунку можна й не чекаючи платіжки

Щоб пересвідчитися у наявності чи відсутності боргу, не обов’язково чекати паперової платіжки. Стан вашого рахунку можна перевірити легко та швидко в будь-який день місяця.

Якщо раніше для отримання такої послуги вам би довелося йти в центр обслуговування газопостачальної компанії, то зараз достатньо просто зайти в особистий кабінет my.gas.ua чи скористатись чат-ботами GASUA у Viber або Telegram, або NaftogazGasSupply в Facebook Messenger, і сформувати довідку про стан рахунку. Зробити це можна в розділі Послуги онлайн (опція Документи).

Тож отримати офіційну довідку від Газопостачальної компанії Нафтогаз України можна буквально в кілька кліків.

А що робити, якщо борг за газ – справжній?

Якщо перевірка стану рахунку все ж засвідчила наявність боргу й він справжній, а не спричинений проблемами з актуалізацією показань лічильника, то доведеться сплатити.

Проте відбирати у боржника останню копійку чи відключати газ ніхто не буде, заспокоюють у Нафтогазі. Натомість у таких випадках компанія радить оформляти договір реструктуризації боргу.

– Якщо клієнт опинився у скрутному становищі і не може одразу сплатити за весь об’єм спожитого газу, ми підемо йому назустріч та розробимо план погашення заборгованості у відповідності до фінансових можливостей клієнта, – йдеться у повідомленні Нафтогазу.

До речі, провести реструктуризацію боргу теж можна онлайн – через чат-бот GASUA у Viber та Telegram і NaftogazGasSupply у Facebook Messenger.