Февраль, 14 в 8:00

Счетчики на газ, свет, воду или тепловую энергию обычно помогают нам сэкономить деньги.

Ведь при рациональном использовании ресурсов можно употребить их значительно меньше, чем по так называемым нормам потребления или средним показателям по дому.

Впрочем, даже при наличии приборов учета, порой цифры в платежках оказываются значительно выше, чем мы ожидали. Почему так происходит и как исправить завышенные суммы в квитанциях, объясняют Факты ICTV.

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Что завышает цифры в платежках

Самая распространенная причина некорректных сумм в квитанциях за потребленный газ – несвоевременно или неправильно переданные показания счетчика.

Дело в том, что объем потребленного топлива считают операторы газораспределительных сетей (гор- или облгазы). Именно эти компании устанавливают и обслуживают счетчики и газовые трубы для вашего дома. И именно им мы платим за доставку (распределение газа).

Гор- или облгазам мы передаем показания счетчиков. Только потом эти данные попадают на специальную платформу, с которой уже газоснабжающая компания (у большинства потребителей в Украине — Нафтогаз) получает данные для формирования финального счета за газ потребителю.

Вот почему украинцев призывают передавать показания ежемесячно с 1 по 5 число. В противном случае актуальные данные счетчиков не успевают обработать.

Если вы передадите показания позже или не сделаете этого вовсе, операторы газораспределительных сетей самостоятельно посчитают потребленный вами объем на основе “планового месячного объема потребления”. А он может быть существенно выше реального.

Именно поэтому финальные суммы в квитанциях за газ могут вас неприятно удивить.

Как “исправить” платежку

К счастью, исправить завышенные цифры в платежках можно.

Если вы выяснили, что цифры действительно завышены и причина в несвоевременно или некорректно переданных показаниях счетчика, следует актуализировать эти данные. Для этого передайте правильные показания с 1 по 5 число следующего месяца.

В случае, если их по разным причинам не примут, придется обратиться в облгаз с заявлением. Его можно подать онлайн.

Однако будьте готовы, что облгаз может дополнительно попросить:

зафиксировать показания счетчика с помощью камеры – фото должно быть четким и качественным;

чтобы подтвердить актуальную дату, рядом со счетчиком сфотографировать чек из магазина, свежую газету или другой носитель с отображением текущей даты. Если на вашем устройстве дата выставляется на фото автоматически, делать это не нужно;

полученное фото отправить по электронному адресу контакт-центра облгаза.

В теме письма следует указать Для корректировки показаний и прикрепить фото счетчика и номер лицевого счета.

Перерасчет показаний газового счетчика по обращению потребителя занимает до 10 суток со дня подачи заявления.

Проверить состояние счета можно и не дожидаясь платежки

Чтобы убедиться в наличии или отсутствии долга, не обязательно ждать бумажной платежки. Состояние вашего счета можно легко и быстро проверить в любой день месяца.

Если раньше для получения такой услуги вам пришлось бы идти в центр обслуживания газоснабжающей компании, то сейчас достаточно просто зайти в личный кабинет my.gas.ua или воспользоваться чат-ботами GASUA в Viber или Telegram, или NaftogazGasSupply в Facebook Messenger, и сформировать справку о состоянии счета. Сделать это можно в разделе Интернет-услуги (опция Документы).

Так что получить официальную справку от Газоснабжающей компании Нафтогаз Украины можно буквально в несколько кликов.

А что делать, если долг за газ – настоящий?

Если проверка состояния счета все же показала наличие долга и он настоящий, а не вызванный проблемами с актуализацией показаний счетчика, то придется оплатить.

Однако отбирать у должника последнюю копейку или отключать газ никто не будет, успокаивают в Нафтогазе. В таких случаях компания советует оформлять договор реструктуризации долга.

— Если клиент оказался в затруднительном положении и не может сразу оплатить весь объем потребленного газа, мы пойдем ему навстречу и разработаем план погашения задолженности в соответствии с финансовыми возможностями клиента, — говорится в сообщении Нафтогаза.

Кстати, провести реструктуризацию долга тоже можно онлайн – через чат-бот GASUA у Viber и Telegram, и Naftogaz GasSupply в Facebook Messenger.