Березень, 08 в 10:08

Офіційний курс євро сьогодні, 8 березня, зріс на 10 коп. і наразі становить 39,01 грн.

Про це повідомляє Нацбанк України.

Курс долара з липня 2022 року залишається без змін – 36,56 грн. Але у банках долар дещо дорожчий, хоч і менше у порівнянні з учорашніми показниками.

Зараз дивляться

Який курс валют в банках України 08.03.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж Євро 39,7 грн 40,7 грн Долар 38,1 грн 38,6 грн

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж Євро 40,20 грн 41,30 грн Долар 38,45 грн 39,45 грн

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж Євро 38,95 грн 40,04 грн Долар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж Євро 39,90 грн 40,85 грн Долар 37,90 грн 38,70 грн

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж Євро 40,30 грн 41,40 грн Долар 38,50 грн 39,15 грн

Курс валют у ПУМБ:

Валюта купівля продаж Євро 40,50 грн 41,25 грн Долар 38,25 грн 39 грн

В обмінниках долар в середньому можна купити за 38,50 грн, а продати – за 38,70 грн. Євро в середньому коштує 40,43-40,89 грн.

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, ПУМБ