Євро та долар у банках впали у ціні: скільки коштує валюта в Україні 8 березня
Офіційний курс євро сьогодні, 8 березня, зріс на 10 коп. і наразі становить 39,01 грн.
Про це повідомляє Нацбанк України.
Курс долара з липня 2022 року залишається без змін – 36,56 грн. Але у банках долар дещо дорожчий, хоч і менше у порівнянні з учорашніми показниками.
Зараз дивляться
Який курс валют в банках України 08.03.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|39,7 грн
|40,7 грн
|Долар
|38,1 грн
|38,6 грн
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,20 грн
|41,30 грн
|Долар
|38,45 грн
|39,45 грн
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|38,95 грн
|40,04 грн
|Долар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|39,90 грн
|40,85 грн
|Долар
|37,90 грн
|38,70 грн
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,30 грн
|41,40 грн
|Долар
|38,50 грн
|39,15 грн
Курс валют у ПУМБ:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,50 грн
|41,25 грн
|Долар
|38,25 грн
|39 грн
В обмінниках долар в середньому можна купити за 38,50 грн, а продати – за 38,70 грн. Євро в середньому коштує 40,43-40,89 грн.
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, ПУМБ