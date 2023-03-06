Мінекономіки погіршило прогноз зростання ВВП України у цьому році до 1%

Березень, 06 в 18:40

У Міністерстві економіки переглянули макропрогноз на 2023 рік та дійшли висновку, що прогноз зростання ВВП впаде з 3,2% до 1%, припустивши, що війна не закінчиться в середині року, а триватиме “майже цілий рік”.

Про це на дискусії, організованій Центром економічної стратегії (ЦЕС), повідомив заступник міністра Сергій Соболєв.

– Здається, ми пройшли пік інфляції – вона поступово починає знижуватися. Ми прогнозуємо, що вона з 26,6% у 2022 році зменшиться до 24%, – сказав Соболєв.

Раніше Мінекономіки прогнозувало інфляцію у цьому році на 28%. Прогноз заклали в закон про держбюджет на 2023 рік.

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Нагадаємо, Національний банк України спрогнозував зростання валового внутрішнього продукту у 2023 році на 0,3%. Ще у жовтні 2022 року НБУ передбачалось зростання на 4,0%.

Водночас у Нацбанку сподіваються, що у 2024 році економіка зросте на 4,1% (раніше прогнозувалося зростання на 5,2%). У 2025 році зростання ВВП становитиме 6,4%.