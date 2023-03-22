Березень, 22 в 10:22

У середу, 22 березня, Національний банк України на 28 копійок підвищив курс євро – до 39,42 грн.

Курс американського долара не змінився, він коштує 36,57 грн/$1.

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Зараз дивляться

Який курс валют в банках України 22.03.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 40,1 41,1 Долар 37,95 38,45

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 40,40 41,25 Долар 38,35 39,10

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 39,50 40,60 Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж Євро 40,40 41,30 Долар 38,30 38,95

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 40,45 41,45 Долар 38,25 38,85

Експерти прогнозують, що у 2023 році курс долара перевищить позначку у 50 грн.

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк