Євро продовжує стрімко рости: курс валют на 22 березня
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У середу, 22 березня, Національний банк України на 28 копійок підвищив курс євро – до 39,42 грн.
Курс американського долара не змінився, він коштує 36,57 грн/$1.
В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.
Зараз дивляться
Який курс валют в банках України 22.03.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,1
|41,1
|Долар
|37,95
|38,45
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,40
|41,25
|Долар
|38,35
|39,10
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,50
|40,60
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,40
|41,30
|Долар
|38,30
|38,95
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,45
|41,45
|Долар
|38,25
|38,85
Експерти прогнозують, що у 2023 році курс долара перевищить позначку у 50 грн.
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк