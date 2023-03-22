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Факти / Україна / Економіка

Євро продовжує стрімко рости: курс валют на 22 березня

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
курс валют
Фото: Depositphotos

У середу, 22 березня, Національний банк України на 28 копійок підвищив курс євро – до 39,42 грн.

Курс американського долара не змінився, він коштує 36,57 грн/$1.

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Зараз дивляться

Який курс валют в банках України 22.03.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,1 41,1
Долар 37,95 38,45

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,40 41,25
Долар 38,35 39,10

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,50 40,60
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,40 41,30
Долар 38,30 38,95

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,45 41,45
Долар 38,25 38,85

Експерти прогнозують, що у 2023 році курс долара перевищить позначку у 50 грн.

Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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