Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Євро за вихідні помітно подешевшало: курс валют в Україні на 1 травня
У понеділок, 1 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 40,13 грн/€1. За вихідні він подешевшав на 21 копійок.
Курс американського долара не змінювався від липня минулого року, він становить 36,57 грн/$1.
В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.
Який курс валют в банках України 01.05.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,5
|41,5
|Долар
|37,22
|37,72
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,45
|41,6
|Долар
|37,40
|38,55
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,30
|41,50
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|41,10
|41,90
|Долар
|37,40
|38,10
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|41,00
|41,90
|Долар
|37,50
|38,10
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Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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