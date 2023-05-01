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Економіка
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Євро за вихідні помітно подешевшало: курс валют в Україні на 1 травня

євро
Фото: Pixabay

У понеділок, 1 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 40,13 грн/€1. За вихідні він подешевшав на 21 копійок.

Курс американського долара не змінювався від липня минулого року, він становить 36,57 грн/$1.

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Який курс валют в банках України 01.05.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,5 41,5
Долар 37,22 37,72

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,45 41,6
Долар 37,40 38,55

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,30 41,50
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 41,10 41,90
Долар 37,40 38,10

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 41,00 41,90
Долар 37,50 38,10

Експерт розповів, чого очікувати від долара у травні.

Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

євро, Валюта, Курс валют, Курс долара
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